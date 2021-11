DANAS HLADNIJE I SA KIŠOM: Evo kakvo nas vreme očekuje narednih dana!

Danas u Srbiji hladnije i oblačno sa kišom, osim u Vojvodini. Kišni oblaci se premeštaju od severa ka jugu i na severu Vojvodine dolazi do ravedravanja pre podne, a do sredine dana se razvedrava u većem delu Vojvodine, a zatim i na severu Srbije.

Popodne kiša postepeno slabi u centralnoj i južnoj Srbiji i prestaje do kraja dana. Vetar slab do umeren severnih pravaca. Pritisak iznad normale. Minimalna jutarnja temperatura od 4°C do 7°C, a maksimalna od 7°C na zapadu Srbije do 11°C u Negotinu.

Uveče suvo i hladnije od jutra. Temperatura u 22h od -1°C do 5°C.

Beograd: U utorak hladnije i oblačno sa slabom kišom ujutru, a od sredine dana suvo uz delimično razvedravanje sa sunčanim periodima. Vetar slab do umeren severni. Pritisak iznad normale. Minimalna jutarnja temperatura 6°C, maksimalna oko 9°C, a minimalna temperatura na kraju dana 4°C. Uveče suvo i 5°C u 22h.

Niš: U utorak hladnije i oblačno sa slabom kišom koja prestaje popodne. Vetar slab do umeren severni. Pritisak iznad normale. Minimalna jutarnja temperatura 6°C, maksimalna oko 9°C, a minimalna temperatura na kraju dana 4°C. Uveče suvo i 5°C u 22h.

Užički region: U utorak hladnije i oblačno sa kišom koja prestaje popodne. Vetar slab do umeren severnih pravaca. Pritisak iznad normale. Minimalna jutarnja temperatura od 4°C do 6°C, a maksimalna od 7°C do 9°C. Uveče suvo. Temperatura u 22h od 0°C do 3°C, dakle hladniej nego ujutru. Na Zlatiboru i Tari oblačno sa kišom i mogućom susnežicom uz najviše 4°C.

Vojvodina: U utorak hladnije i ujutru oblačno sa kišom na jugu Vojvodine, a na severu ravedravanje koje se do sredine dana širi i na jug Vojvodine. Vetar slab do umeren severnih pravaca. Pritisak iznad normale. Minimalna jutarnja temperatura od 4°C do 6°C, a maksimalna od 9°C do 10°C. Uveče suvo i hladnije nego ujutru. Temperatura u 22h od -1°C do 2°C, a posle ponoći skoro svugde slab mraz.

Vreme narednih dana: U sredu ujutru u severnim i centralnim predelima slab mraz i vedro, a na jugu i istoku oblačno i temperatura iznad 0°C. Samo je u Timočkoj Krajini moguća slaba kiša, a u ostlaim predelima suvo, prohladno i promenljivo oblačno. Vetar slab do umeren severnih pravaca. Pritisak iznad normale. Minimalna jutarnja temperatura od -3°C na severu do 5°C u Negotinu, a maksimalna od 6°C do 10°C.

U četvrtak toplije sa sunčanim intervalima, a krajem dna naoblačenje na zapadu i jugozapadu Srbije. Između četvrtka i petka se očekuje kiša, kao i u petak pre podne. Za vikend relativno toplo uz umeren do pojačan južni vetar i moguću kišu u nedelju.