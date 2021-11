'LJUDI UMIRU OD BELIH TRAKA NA NEBU, A U VAKCINAMA JE OTROV': Dr Brajušković ponovo razbio teorije zavere, sa antivakserima se obračunavao 6 SATI

Izvor: Blic, Foto: Tanjug AP/CECILIA FABIANO/LAPRESSE VIA AP, Tanjug/STRAHINJA AĆIMOVIĆ | |

Doktor koji se sa antivakserima "obračunavao" šest sati na društvenim mrežama ponovo razbija teorije zavere!

Doktor Goran Brajušković, genetičar sa Biološkog fakulteta postao je poznat u javnosti kao doktor koji je prošle nedelje šest sati putem društvenih mreža razgovarao sa antivakserima. On kaže da su tvrdi antivakseri manjina, ali da još uvek postoji mnogo stvari koje su ljudima nejasne zbog čega se plaše.

Doktor Goran Brajušković kaže da je više razloga zbog kojih neki ljudi nisu primili vakcinu, a da je jedan od najčešćih verovanje da vakcina izaziva sterilitet, što je, kako ističe, potpuno netačno.

"Vakcinacija ne izaziva sterilitet, ali kovid infekcija da. Kovid nije grip, to je jedna sistemska bolest koja napada brojne organe i koja može u neprihvatljivom broju slučajeva imati posledice u dugom nizu godina", ističe Brajušković.

Navodi i da se ogroman broj ljudi plaši igle, zbog čega apeluje da treba razmisliti i o tome da li svaka pokrivalica na televiziji koja prati vakcinaciju treba da prikazuje iglu u nečijem mišiću.

Doktor Brajušković kaže da oni koji uopšte ne veruju u korona virus tvrde da ljudi umiru od belih traka na nebu i trovanja.



Ističe da je teoriju da korona virus dolazi zaprašivanjem sa neba vrlo teško razumnom čoveku i približiti i kaže da bi takva teorija bila smešna da nije ovako ozbiljna situacija.

Naglašava i da se sva do sada poznata neželjena dejstva na ovu i sve druge vakcine dešavaju u roku od šest meseci, pa nema šanse da bilo ko oseti negativne posledice vakcinacije tek posle nekoliko godina.

Doktor Brajušković navodi i da sada od teorije da vakcina sadrži čip više zagovornika ima teorija da su u vakcini otrov i teški metali, što je, kako ističe, potpuni nonsens.

"Posle primljene vakcine možete na telo zalepiti novčić, ali ako ste mađioničar", kaže Brajušković.

Uverava i da korona virus nikako nije veštačka tvorevina iako će proći dosta vremena dok se nedvosmisleno ne dokaže put virusa od slepog miša do čoveka.

"Našu civilizaciju prate virusi koji sa životinja prelaze na čoveka i ovo je takav slučaj. To ne može biti nikakva veštačka tvorevina jer je analizirano nekoliko hiljada genoma kovida-19, a nema savršenog zločina i svaka asistencija na bilo kom genetičkom materijalu za genetičare bi bila jasna i taj genetički inženjering bismo identifikovali u tim sekvencama", objašnjava Brajušković.

Doktor Brajušković ističe da smo svedoci da je i dosta lekara skeptično kada je vakcinacija u pitanju što je, kako kaže, vrlo žalosna činjenica.

"Mislim da je vrlo loše odrađen posao kada su lekari u pitanju. Za sve nas je ovo novo, ali preporučujem toplo da se držimo preporuka Svetske zdravstvene organizacije, a ne da ostavljamo sve na utisku. Nauka nije utisak, nauka su činjenice", naglašava doktor Brajušković.

Ponavlja da je vakcina protiv kovida bezbedna i efikasna i da nema boljeg leka za korona virus.

"Najbolj vakcina je ona koju ste primili. Nema loših vakcina. Nema nikakve reči o brzini jer nauka nije stajala do početka kovida. Te nove platforme su istraživane godinama i decenijama za druge bolesti. Sve je prošlo zadate norme i rokove", tvrdi doktor Brajušković.

Naglašava da je u Srbiji dato sedam miliona doza vakcina, a da je bilo samo tri neželjena efekta i nijedan smrtan slučaj.

U avgustu je dnevno u Japanu bilo 23.000 zaraženih, a trenutno 170. Peti talas epidemije nestao je tamo na tako dramatičan način da pojedini naučninici smtraju da je delta varijanta mutirala do samouništenja.

Doktor Brajušković kaže da virus ne može da pojede samog sebe, ali da mutacijama može da postane manje infektivan za čoveka.

"Sve dok budu bile prisutne varijante virusa koje su infektivne i brzo se prenose kroz populaciju, jedini lek je vakcinacija. To nije stvar nikakve debate i politike, to je stvar zdravog razuma. Među nama nekontrolisano hara smrtonosni virus, a mi lek imamo i to je vakcina", ističe Brajušković.

Podseća da je Srbija retko privilegovana zemlja koja od starta imunizacije ima više vakcina.

"Nažalost to nismo iskoristili. Hajde da sada vakcinacijom uradimo ono što je do nas", apeluje doktor Goran Brajušković.