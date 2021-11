KAKO SVE DO KOVID PROPUSNICA I PASOŠA Evo koji korona testovi postoje, koliko traju, ali i gde (NE) VAŽE

Uvođenje kovid propusnica (digitalni zeleni sertifikat) i kovid pasoša (EU digitalni zeleni sertifikat) u kratkom vremenskom roku unelo je priličnu pometnju među građanima koji i dalje imaju mnogo dilema i nedoumica.

Veliki je broj onih kojima nije jasno da li se radi o dva ili jednom istom dokumentu, da li su oba namenjena za upotrebu i u Srbiji i u inostranstvu, kako i gde se izdaju, koje uslove morate za njih da ispunite, a možda i ponajviše koji su testovi u opticaju, da li se priznaju i oni rađeni kod privatnika, koliko koštaju i koliko se čekaju rezultati...

Zato krenimo redom.

Kovid propusnice i kovid pasoši

Digitalni zeleni sertifikat u Srbiji je uveden u maju ove godine, ali se on tada koristio isključivo za putovanja. Sve do pre desetak dana nije bio verifikovan od strane EU, sa njim je moglo pod određenim uslovima da se ulazi u zemlje koje su to dozvoljavale, ali nije bio validan za hotele, restorane, kafiće, muzeje, u državama koje su tražile takvu potvrdu. I u to vreme sertifikat je mogao da se dobije i sa antigenskim testom koji je rađen u akreditovanim privatnim laboratorijama.

Danas praktično imamo dva različita nova, a slična dokumenta - digitalni zeleni sertifikat, odnosno kovid propusnicu koja je namenjena za upotrebu u Srbiji, za ulazak u ugostiteljske objekte i kladionice posle 20 časova i EU digitalni zeleni sertifikat, osnosno kovid pasoš, koji je namenjen za putovanja, a prevashodno omogućava ulazak u ugostiteljske objekte u zemljama EU i još dvadesetak drugih država.

Kako izgledaju, gde se izdaju...

I kovid propusnice i kovid pasoši mogu da budu u papirnom i digitalnom obliku, a najlakši način je da ih poručite preko sajta eUprave. Kasnije, možete da ih odštampate ili čuvate u pdf formatu, dok će EU digitalni sertifikat biti uskoro dostupan i putem aplikacije.

Osim preko eUprave, oba sertifikata je moguće dobiti i na šalterima pošti.

Koje uslove treba da ispunite

Najbolji i najjeftiniji način je svakako vakcinacija jednim od pet cepiva koja su u ponudi u našoj zemlji. Važno je da od druge ili eventualno treće, buster doze, nije prošlo više od sedam meseci.

Drugi, komplikovaniji i skuplji je da testom dokažete da ste trenutno negativni ili da ste preležali koronu u poslednjih sedam meseci. A to možete da uradite sa nekoliko različitih testova: PCR, brzim antigenskim testom ili serološkim IgG testom. I tu dolazimo do serije dilema sa kojima se suočavaju građani u poslednje vreme. Zato ćemo pokušati da razrešimo sve nedoumice, test po test.

PCR test

Sa medicinske strane je najsigurniji test, najmanja je mogućnost greške i sa njim ima najmanje nedoumica. Naime, PCR test se radi isključivo u državnim ustanovama: kovid ambulantama, domovima zdravlja, zavodima za javno zdravlje, raznim zdravstvenim institutima...

Praktično jedina dilema je da li će vas doktor poslati na PCR testiranje, ako imate izražene simptome, ili ćete se eventualno testirati "na svoj zahtev". U prvom slučaju PCR test je besplatan, dok na lični zahtev morate da platite 9.000 dinara.

Test se radi uzimanjem brisa iz nosa ili ždrela. Rezultat se dobija najkasnije 24 sata posle uzimanja brisa.

Antigenski test

Definitivno najkorišćeniji testovi koji se rade kako u državnim, tako i privatnim laboratorijama. Međutim, kod njih vlada i najveća konfuzija. U slučaju da se rade u državnim institucijama sve je jasno, te ćete bez problema dobiti i kovid propusnicu i kovid pasoš. Međutim, totalno je druga stvar ako radite kod privatnika, čak i u akreditovanim laboratorijama.

- Postoje privatne laboratorije koje imaju dozvolu za antigenske testove, ali ne i za testove na antitela - rekao je pre nekoliko dana ministar zdravlja Zlatibor Lončar.

Nalaz u ovim laboratorijama je relevantan za vaše dalje lečenje, dakle biće prihvaćen u državnim bolnicama, rezultat testa ulazi u onu dnevnu statistiku na nivou Srbije, ali sa njim ne možete da dobijete ni kovid propusnicu, ni kovid pasoš.

"Rezultati testova se prikazuju u Digitalnom zelenom sertifikatu isključivo ukoliko su urađeni u referentnim državnim laboratorijama", stoji na sajtu eUprave.

EU ne priznaje test na antitela za digitalni zeleni sertifikat

Postoje dve podvrste, antigenski test i brzi antigenski test. Oba se rade uzimanjem brisa iz nosa, rezultat se za prvi dobija u roku do 24 sata, za drugi već za sat-dva. Cena antigenskog testa u državnim ustanovama na lični zahtev je 3.500 dinara (ako vas pošalje lekar - besplatno), dok je za ovaj drugi, najkorišćeniji, kod privatnika uglavnom između 1.500 i 3.000 dinara. Problem kod državnih ustanova je kratko radno vreme (izuzetak kovid ambulante), dok kod privatnika negde možete da uradite test 24h.

Interesantno je da vam antigenski testovi kod privatnika neće biti prihvaćeni za digitalni zeleni sertifikat, ali ćete ipak sa njima moći da putujete u određene zemlje. Međutim, postoji tačan spisak privatnih laboratorija koje su verifikovane, dok neke zemlje priznaju nalaze tek dve-tri privatne ustanove.

Serološki test

Oporavak se dokazuje i pomoću serološkog testa na Igg antitela. On pruža informaciju da li ste bili u kontaktu sa virusom i da li je vaš organizam odreagovao stvaranjem antitela.

Baš kao i kod antigenskog testiranja, za kovid propusnice i kovid pasoše priznaju se samo rezultati u državnim laboratorijama, gradskim zavodima, INEP-u...

- Samo INEP ispunjava uslove da da adekvatan sertifikat sa brojem antitela. Rezultati testova privatnih laboratorija su nerelevantni - decicdirano je rekao ministar zdravlja Zlatibor Lončar.

Serološki test se uzima vađenjem krvi, rezultati se dobijaju istog dana, a cena je od 1.800 do 2.100 dinara. Potvrda o pozitivnom testu važi 90 dana.

Važno je napomenuti da na osnovu serološkog testa možete da dobijete kovid propusnicu, ali ne i kovid pasoš jer su takva pravila EU.

Kovid propusnica

Potvrda o primljenoj trećoj dozi vakcine ili o primljenoj drugoj dozi ne starija od 210 dana

Potvrda o negativnom PCR testu ne starija od 72 sata

Potvrda o negativnom antigenskom testu ne starija od 48 sati

Potvrda o preležanom kovidu 19 (PCR ili antigenski) ne starija od 210 dana

Potvrda o pozitivnom testu na IGG antitela ne starija od 90 dana

Vakcinacija, falsifikati i pare

Postoji nekoliko razloga zašto se rezultati antigenskih testova iz privatnih laboratorija ne priznaju za digitalni zeleni sertifikat. Prvi i osnovni jer je sam sertifikat pre svega zamišljen kao mera da se pospeši masovna vakcinacija, a ne da se ljudi svakodnevno testiraju.

Drugi je, kako je istakao i sam ministar Lončar, opasnost od falsifikovanja rezultata, odnosno nemogućnosti da se adekvatno kontrolišu sve privatne laboratorije.

Konačno, država nije htela da puni džepove privatnika koji su vešto tokom epidemije korone, čak i u najtežim trenucima, izbegavali da ponude svoje kapacitete.