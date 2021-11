'KORONA JE UŠLA U DOM, LJUDI ĆE POMRETI' Jasni je majka UMRLA u nelegalnom domu: Patila je danima, to me UBIJA

Moja majka je u tom domu za stare dobila koronu. Molila sam vlasnika da zove lekara. Obećavao mi je da će to uraditi, ali nije ništa preduzimao. Kada je primljena u bolnicu već je bilo kasno. Nije trebalo da mu verujem. Trebalo je da dignem sve na noge i da vičem iz sveg glasa: "Korona je ušla u dom, ljudi će pomreti!". Sada ne mogu da živim sa tim, ne mogu da spavam. Ona se danima patila, teško disala i povraćala, a vlasnik doma A. L. nije uradio ništa da joj pomogne i spasi život!

Ovako kroz suze, priča Jasna Erceg (55) čija je majka D.Z. (81) 28. septembra umrla nakon što je boravila u domu za stare u Zrenjaninu koji, kako navode mediji, nije imao dozvolu za rad.

Jasna kaže da je majka u taj dom, koji nije imao ni ime, ušla 8. februara ove godine. Prethodno je imala moždani udar i druge zdravstvene probleme, a Jasna je svakog dana prelazila 30 kilometara da je vidi, sve dok joj suprug nije iznenada umro od infarkta.

- Bila je korona i nije bilo mesta u legalnim domovima, pa nisam imala drugo rešenje, a A. L. mi je tvrdio da će dom čim pre legalizovati. Tada nisam ni znala kakvo je pravo stanje. Ubrzo sam shvatila da dom nema medicinsko osoblje, kuvara, nikoga... A.L. je sve sam radio - presvlačio korisnike, donosio hranu... Međutim, bio je nemaran. Zapriča se sa nekim, pa zaboravi da im donese obrok, a oni jadni gladni... - priča Jasna, koja je svakog dana vodila računa oko majke i bila u domu po nekoliko sati.

- Broj korisnika se povećavao da bi ih na kraju bilo 12. U dom je došao i jedan deka koji je bio lošeg stanja i koji je, kako verujem, i doneo koronu. Majka je 20. septembra dobila temperaturu, a narednog dana i ja. Odmah sam se izolovala, pozvala vlasnika i rekla mu: "Zovi doktora, izgleda da imam koronu". Rekao je da njih petoro ima temperaturu i da će im dati hemomicin, a lek će, kako je rekao, i ostalima dati preventivno. Insistirala sam na lekaru, pa je on nevoljno na kraju pristao i rekao da će ga zvati, ali mi se tog dana posle nije javljao - priča Jasna i dodaje da ga je dan kasnije ponovo zvala i molila: "Zovi doktore, spašavaj ljude!".

Rekao mi je potom da je zvao lekara, iako sam kasnije saznala da je to laž. Ćerka je u petak, 24. septembra, insistirala da vidi baku pošto je bila negativna na PCR i vakcinisana i tek tada smo shvatili koliko je mama loše. Tek kada je ćerka pripretila da će sve alarmirati, došla je Hitna koja ju je prevezla na infektivnu u jako teškom stanju i za četiri dana je umrla

Jasna navodi da su posle njene mame umrle još dve bake, ali kod njih nije potvrđen kovid jer nisu ni testirane.

- Duša me boli. Da li je majka razmišljala gde sam ja, što ne dolazim, da li je znala da mislim na nju?! Čuvala sam je kao malo vode na dlanu, ona je uvek bila sređena, isfenirana, nalakiranih noktiju, voljena... Umrla je jer je vlasnik svoje lične interese stavio ispred zdravlja korisnika, a to - kida srce! - zaključuje ona i dodaje da A. L. mora da odgovora za ovo što je uradio i da mu se nikada ne sme dozvoliti da ponovo radi.

Inspekcija dva puta zatvarala dom Inspektori socijalne zaštite Pokrajinskog sekretarijata za socijalnu politiku, demografiju i ravnopravnost polova su, kako su naveli za Kurir u Pokrajinskom sekretarijatu, 21. oktobra 2021. godine po hitnom nadzoru izvršili neposredan uvid u obavljanje neregistovane delatnosti. Tokom nadzora je konstatovano da vlasnik objekta pruža uslugu domskog smeštaja odraslih i starijih lica, a da ne poseduje dozvolu za rad. - Inspekcijskim nadzorom je utvrđeno da se u objektu na navedenoj adresi na smeštaju nalazi 10 lica. Pored toga u objektu nisu ispoštovane mere radi sprečavanje ulaska i širenja epidemije izazvane virusnom oboljenjem kovid-19 - naveli su u Sekretarijatu i dodali da su inspektori doneli sešenje o zabrani rada neregistrovanog subjekta sa nalogom za hitno iseljenje zatečenih korisnika na smeštaju i podneli krivičnu prijavu protiv odgovornog lica. Inspektori su obavestili i druge inspekcije o neregistrovanoj delatnosti. Međutim, uprkos ovome, dom je nastavio da radi, a 22. novembra, inspektori su ponovo izvršili kontrolu. - Tokom ove kontrole, koja je obavljena uz asistenciju policije, u objektu je zatečeno osam korisnika. U kontrolnom nadzoru je konstatovano da vlasnik neregistrovanog objekta nije postupio po prethodnom rešenju i naloženim merama te je protiv njega pokrenuta i prekršajna odgovornost. Tokom kontrolnog nadzora u saradnji sa Centrom za socijalni rad grada Zrenjanina radilo se i na obezbeđivanju adekvatnog smeštaja za korisnike koji su zatečeni u neregistrovanom objektu - istakli su u Sekretarijatu.

Vlasnik doma: Patološka veza sa majkom

Vlasnik doma A. L. kaže da je dom počeo da radi bez dozvole jer su "tehnički bili potpuno spremni, ali su ostali da se reše neki problemi sa papirima" (?!). Tvrdi i da je hitnu pomoć zvao čim je Jasnina mama dobila temperaturu, kao i da nijedan drugi korisnik nije imao simptome kovida.

- Ona je svojoj majci i prenela bolest, jer je stalno bila kod majke. Ona ima neku patološku vezu prema majci. Ne znam kojih pet korisnika sa temperaturom pominje. Ona to mora poimence da imenuje - kaže on navodeći da ne zna zašto je inspekcija utvrdila da mere nisu ispoštovane. Dodaje i da dve bake koje su umrle nakon Jasnine mame nisu imale nikakve simptome kovida i to sa tim, kako kaže, nema veze.