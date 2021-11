ŠTA TAČNO ZNAČI PROMENA USTAVA SRBIJE: Dačić večeras raspisuje referendum, a evo šta bi moglo da se promeni

Ministarka pravde Maja Popović izjavila je danas u Skupštini Srbije da je cilj promene Ustava povećanje pravne sigurnosti građana jer im samo nezavisno sudstvo i samostalno javno tužilaštvo garantuju zaštitu prava u sudskim postupcima, piše "Mondo".

- Predviđene promene Ustava predviđene su kao aktivnost akcionim planom za pregovaračko poglavlje 23. Reforme u oblasti pravosuđa su uslov za dalju reformu pravnog sistema i najznačajnija reforma u oblasti vladavine prava koja predstavlja osnovnu vrednost svakog demokratskog društva i jedan je od prioriteta Evropske unije - rekla je Popović.

Ministarka je rekla da Srbija posvećuje veliku pažnju ispunjavanju obaveza iz poglavlja 23 u pregovorima za članstvo u EU.

- Ukoliko do promena Ustava dođe to će ojačati vladavinu prava, a samim tim i bolje ocene u procesu pregovora za članstvo u EU - rekla je prethodno Popović u raspravi o promeni Ustava. Ministarka je dodala da je napredak u oblasti vladavine prava uslov za otvaranje klastera i dodala da se nada da će Evropska komisija to znati da ceni.

Prema Ustavu iz 2006. godine, sudije biraju poslanici u Skupštini na prvi trogodišnji, takozvani probni mandat, a onda ih stručno telo - Visoki savet sudstva - bira na stalni mandat. Tužioce Skupštini predlaže Vlada, dok se zamenici tužilaca na prvi mandat (tri godine) biraju u parlamentu, posle čega ih Državno veće tužilaca bira na stalni mandat. Prema Ustavu, iako Visoki savet sudstva i Državno veće tužilaca biraju sudije, odnosno zamenike tužilaca, članove ta dva pravosudna organa neposredno ili posredno bira Narodna skupština.

Kako funkcioniše odabir po novom Ustavu?

Ministarka pravde Maja Popović detaljno je objasnila kako bi ubuduće trebalo da se biraju članovi Visokog saveta sudstva, Državnog veća tužilaca i sudije koje se biraju prvi put.

Popović je objasnila da se politika isključuje iz izbora sudija i tužilaca, te da će sudije birati Visoki savet sudstva (VSS). VSS će činiti šestoro sudija koje biraju njihove kolege, četiri člana iz reda istaknutih pravnika koje bira skupština dvotrećinskom većinom i predsednik vrhovnog suda po položaju. Tužioce će birati Visoki savet tužilaca (VST) koji ima 11 članova, petoro biraju tužioci, četvoro bira skupština na predlog odbora dvotrećinskom većinom, a vrhovni javni tužilac i ministar pravde su članovi po pložaju.

Ministarka je objasnila i kako će se birati kadrovi kad nema dvotrećinske većine ili tropetinske većine i rekla da komisiju za izbor čine predsednik skupštine, predsednik Ustavnog suda, predsednik Vrhovnog suda, vrhovni tužilac i Zaštitnik građana. Prethodno je u ime predlagača predsednica Odbora za ustavna pitanja i zakonodavstvo Jelena Žarić Kovačević objasnila dosadašnju proceduru promene Ustava i istakla da je Venecijanska komisija dala pozitivnu ocenu predlogu.

Menjaju se odredbe o:

Izboru sudija i predsednika sudova;

Izboru javnih tužilaca i zamenika;

Nadležnosti Narodne skupštine i načinu odlučivanja u Skupštini;

Sastavu Visokog saveta sudstva, odnosno Državnog veća tužilaca.

Danas su poslanici razmatrali Predlog Akta o promeni Ustava Srbije, Predlog Ustavnog zakona za sprovođenje Akta o promeni Ustava Republike Srbije, i Predlog odluke o raspisivanju republičkog referenduma radi potvrđivanja Akta o promeni Ustava Republike Srbije. Objavljeno je da će predsednik Skupštine Ivica Dačić raspisati večeras referendum o promeni Ustava Srbije. Kako je ranije najavljivano, referendum o promeni Ustava Srbije trebalo bi da bude zakazan za 16. januar.

