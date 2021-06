SKUPŠTINA PODRŽALA PREDLOG ZA PROMENU USTAVA SRBIJE!

Poslanici u Skupštini Srbije podržali su predlog za promenu Ustava.

Poslanici Skupštine Srbije usvojili su danas Predlog za promenu Ustava Srbije, koji je podnela vlada.

Predsednica vlade Ana Brnabić izjavila je ranije danas da je tema vladavine prava izuzetno važna za vladu i da je zato odlučna da sprovede promene Ustava kako bi pravosudje bilo nezavisno, odgovornije i efikasnije.

- Moramo da ojačamo vladavinu prava u Srbiji i to će dovesti do rasta prosečnih plata i penzija. Napredak u oblasti vladavine prava treba da dovede do osećaja gradjana da su svi jednaki pred zakonom, da je pravda i brza i dostižna, da je pravosudje nezavisno i odgovorno i mnogo efikasnije - rekla je Brnabić u Skupštini Srbije, obrazlažući predlog za promenu Ustava.

Kako je ranije objašnjeno, poslanici će se u ovoj fazi izjasniti o nameri Srbije da menja najviši zakonski akt u delu o pravosudju, dok će se o konkretnim rešenjima raspravljati na nekoj od narednih sednica.

Skupštinski Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo doneo je 16. aprila ove godine Odluku o pokretanju aktivnosti za promenu Ustava, a nakon toga su organizovana javna slušanja u Beogradu, Novom Sadu, Nišu i Kragujevcu.

Nakon potvrde Skupštine o nameri za promenu Ustava, sledeći korak je organizovanje referenduma.

Predsednik Skupštine Ivica Dačić izjavio je da bi referendum o promenama Ustava mogao da se održi na jesen, odnosno pre parlamentarnih izbora i raspuštanja Skupštine.