'OMIKRON' GLAVNA TEMA! Procurile informacije pred sednicu Kriznog štaba: Raspust u drugom planu, a ovo su NAJVEROVATNIJE MERE

Pojava novog soja "omikron" koji je krenuo „na put oko sveta“, izaziva veliku pažnju javnosti, pre svega što je za samo nekoliko dana registrovan u više zemalja. Da li ima razloga za strah, ili je potrebno samo da budemo oprezni? Stručnjaci kažu nema mesta panici, imunizacija je važna kao i mere predostrožnosti.

Krizni štab zakazao je sednicu za sutra u 15 časova, na stolu su tri predloga mera, a prvi se odnosi na novi soj, i meru koju je Institut za javno zdravlje Srbije "Dr Milan Jovanović Batut" predložio. Podsetimo, označena je lista zemalja sa posebnim rizikom od importovanja nove varijante korona virusa.

Kako izvor blizak Kriznom štabu kaže, novi soj je glavna i prva tema o kojoj će se diskutovati, ali tu su svakako i škole i raspust. Šta će biti sa kovid propusnicama, još uvek je neizvesno.

- Najvažnija tema je omikron soj i preventivno delovanje. Batut je dostavio spisak zemalja koje su rizične, a to su Južnoaftička Republika, Bocvana, Zimbabve, Namibija, Lesoto, Mozambik i Malavi. I to je nešto što treba primeniti. Mada generalno, što se tiče novog soja previše se buke podiglo oko svega i treba sačekati analize i rezultate. Naravno, mere predostrožnosti su svakako na mestu. Tu su i škole, školski raspust, ali kovid propusnice. Što se propusnica tiče, ništa se tu unapred ne može znati - kaže sagovornik.

Ono što se smatra izvesnim je da će za putnike koji dolaze iz rizičnih zemalja ili su u prethodnih 14 dana boravili tamo, za ulazak u Srbiju, biti uvedeno testiranje PCR metodom odmah po sletanju na aerodrom Nikola Tesla, i boravak u prostoru i izolaciji na aerodromu do dobijanja rezultata. Ako bude pozitivnih, oni će uz mere zaštite biti prebačeni u izolaciju u kovid bolnicu Batajnica. U slučaju negativnog nalaza, boraviće u kućnom karantinu, uz dnevnu kontrolu MUP-a.

Profesorka Jovanović: Imunizacija je važna

Članica Kriznog štaba, virusolog i profesor na Medicinskom fakultetu u Beogradu, prof. dr Tanja Jovanović, kaže za „Blic“, da pojava novih varijanti pokazuje koliko nam je važna imunizacija. Nova varijanta virusa koja je označena kao omikron prvi put je izolovana 9. novembra u Južnoj Africi. Razlikuje se od prethodnih varijanti po velikom broju mutacija, oko 50, što nije karakteristika prethodnih varijanti.

- Najznačajnije su one mutacija koje su dovele do promene površinske strukture virusa, koja virusu služi da uspešno inficira ćeliju. U okviru te strukture došlo je do 32 promene koje sigurno utiču na ponašanje virusa. I zbog toga je ova varijanta svrstana u red zabrinjavajućih varijanti koronavirusa. Trenutno se ispituje da li se omikron varijanta lakše prenosi, da li daje lakšu ili težu jkliničku slika, da li je potrebno menjati dijagnostičke I terapijske protokole za lečenje kovida19. A posebno se ispituje značaj prethodno stečenog imuniteta u zaštiti od infekcije. Pretpostavlja se da su osobe koje su preležale infekciju izazvanu prethodnim varijantama virusa ili koje su stekle vakcinalni imunitet zaštićene bar od teških kliničkih formi oboljenja - kaže za „Blic“ profesorka Jovanović.

Pojava novih varijanti virusa upravo govori o velikom značaju imunizacije, dodaje ona, jer virus traži osobe koje nisu vakcinisane i nastavlja da se menja, to jest mutira u njihovom organizmu.

- Tako je i omikron varijanta nastala u južnoj Africi u kojoj je samo oko 20% stanovništva vakcinisano. Svakako da je neophodno da se imunizacija nastavi. Jer velika količina neutrališućih antitela koja se postiže posle druge, a posebno posle treće doze vakcine sigurno nas štiti. Takođe I druga komponenta imunskog odgovora, koji je posredovan limfocitima je značajan u zaštiti postignutoj vakcinacijom.Porede vakcinacije važno je poštovati bar osnovne protiv epidemijske mera, kao što je pre svega nošenje maski u zatvorenom propstoru, držanje fizičke distance, izbegavanje gužve, održavanje lične higijene i često provetravanje zatvorenih prostora - kaže profesorka Jovanović.

Lončar: Potrebno je strpljenje

Ministar zdravlja Zlatibor Lončar izjavio je da nam je korona pokazala da ni one sojeve koji su bili poznati nismo u potpunosti savladali. Ne zalećimo se sa informacijama o novim sojevima, ističe Lončar.

Ministar zdravlja razgovarao je sa šefom tima za imunizaciju u Regionalnoj kancelariji Svetske zdravstvene organizacije za Evropu, Datom Sidartom koji je pohvalio našu zemlju. Što se omikrona tiče, pak, potrebno je strljenje.

- Potrebno je dodatno vreme da bi se procenilo da li se ovaj soj pokazuje i u kom procentu kod pi-si-ar testa, da li ga on detektuje i da li soj probija imunitet koji se do sada dobijao vakcinacijom – izjavio je Lončar

Ministar je apelovao na sve da se ne zbunjuje narod.

- Dvadeset meseci traje ovo, ono što nam je pokazala korona je da ni one sojeve koji su bili poznati nismo u potpunosti savladali, da se ne zalećemo sa informacijama o novim sojevima koji su se tek pojavili - kaže on.

Prema njegovim rečima, potrebno je da se pridržavamo mera, uradiće se analiza šta da još uradimo da bismo poboljšali imunizaciju, što je bitno.