STRAH OD NOVOG TALASA TOKOM NOVOGODIŠNJIH PRAZNIKA: Korona brojke drastično padaju, jedna stvar je KLJUČNA

Srbija se nalazi na izlazu iz četvrtog velikog talasa Kovida 19, dok u svetu već nešto duže od mesec dana raste četvrti talas, što je pokazatelj da i dalje moramo da budemo veoma oprezni sa ovom nepredvidivom bolešću.

Brojevi su kod nas drastično pali u poslednjih nekoliko nedelja, što celom zdravstvenom sistemu daje prostora za predah, ali to nikako ne znači da smo se korona virusa oslobodili. Brojke su padale i ranije, pa se ponovo rapidno podizale, a najduži “odmor” od korone imali smo između drugog i trećeg talasa, prošlog leta, skoro tri i po meseca, od negde početka maja do polovine avgusta, kada je broj novozaraženih opet krenuo da raste.

Ovaj poslednji, četvrti talas kod nas, trajao je i najduže, pa smo više od dve hiljade novih slučajeva dnevno imali punih 14 nedelja. Brojevi su konačno počeli da padaju početkom novembra, od kada svake nedelje imamo za oko hiljadu manje ljudi koji su se zarazili koronom (glavni grafikon na strani).

Interesantno je da se prvi veliki talas virusa u Srbiji poklopio sa onim na nivou celog sveta, ali smo u drugi talas ušli ranije, a sa trećim nešto kasnili. Pošto je ovaj poslednji talas kod nas trajao veoma dugo, situacija u Srbiji sada je suprotna svetkom trendu rasta - kod nas brojevi znatno padaju, dok u svetu opet rastu.

Omikron slabiji od delta soja?

I dok svi relevantni svetski stručnjaci neprestano ponavljaju da je vakcinacija jedino rešenje, svetom se širi strah od novog soja nazvanog omikron, iako prvi rezultati iz Južnoafričke Republike, gde se pojavio, govore da su simptomi kod omikrona nešto slabiji od ranijih sojeva, pogotovo delta soja.

To se pripisuje velikom broju mutacija, čak više od 50, koje ovaj soj nosi, a logično je da virus bude sve slabiji što više mutira, jer sve manje ima svog originalnog genetskog materijala, a sve više pokupljenog sa ljudi i životinja. I bez obzira što virus nije inteligentno biće, njemu nije cilj da ubije svog domaćina jer tako ubija i sebe, već da u čoveku ili životinjama što duže živi.

U svakom slučaju, period prilagođavanja nas na virus i virusa na nas traje već dve godine, i za očekivati je, a to su prognoze dobrog dela svetskih stručnjaka, da tokom naredne godine vidimo i kraj epidemije Kovida 19. To ne znači da će virus nestati, ali bi trebalo da znači da će Kovid postati bolest sa blagim simptomima, veoma sličnim gripu, i da neće odvoditi u bolnice više ljudi nego grip.

Ako pogledamo grafikon za našu zemlju, jasno je da nam sledi odlučujućih nekoliko meseci i da bismo možda mogli i da izbegnemo četvrti talas, ako bismo se pridržavali mera, pre svega nosili maske u zatvorenom prostoru i, naravno, što više se vakcinisali. Na ruku na ide i raspust, koji će trajati pune tri nedelje, ali na oprez upozoravaju datumi velikih proslava, Svetog Nikole, Nove godine, Božića...

Brojke obolelih i hospitalizovanih su prepolovljene, nadamo se da je ovo bio poslednji talas pandemije, rekao je dr Mihailo Luković, nakon sastanka Radnog tima za praćenje širenja virusa korona u Moravičkom okrugu.

- Brojke padaju u svim domenima i nadam se da neće biti iznenadjenja, s obzirom na to da je ovaj virus još uvek nepoznanica doktorima. Trenutno imamo 54 ležeća pacijenta, to je gotovo duplo manje u odnosu na prethodnih mesec dana. Ukoliko ne bude iznenadjenja, očekujemo da se do nove godine i ta brojka prepolovi i da se bolnice rasterete. Ipak, ne znamo ništa o tom omikron soju, rekao je dr Luković.

On je dodao da je prioritet u narednim danima oslobadjanje kapaciteta bolnice za ne-kovid pacijente.

Dva faktora ključna za peti talas

Kada će nam stići i kakav će biti sledeći talas zavisi od više faktora, ocenjuje imunolog Tomislav Radulović.

-Po prvim izveštajima, omikron soj se lakše prenosi, ali je manje opasan odnosno ne izaziva teške kliničke slike. I to je dobra vest. Vremenom će svakako omikron postati dominantan jer delta soj neće imati više gde da se širi pošto je zarazio milione ljudi širom sveta, a i sve je više vakcinisanih. Mnogo toga će zavisiti i od toga da li će postojeće vakcine štiti vakcinisane i od omikrona – naglašava Radulović.

Kako kaže, ako vakcine štiti i od novog soja ne treba očekivati da epidemiološki talasi budu ovoliko opasni i dugi kao prethodni.

-U tom slučaju novi talas može biti izbegnut ako se, naravno, poveća procenat vakcinisanih. Takođe, ne treba zaboraviti da se pravi nova vakcina na novi soj koja će sigurno biti efikasnija od postojećih. Imaćemo, dakle, vakcinu koja će se za novi soj napraviti kao što se pravi za svaki novi soj gripa – objašnjava Radulović.

Sagovornik podvlači da nova mutacija virusa ne mora uvek da znači I bliži kraj pandemije.

-Sve zavisi od mesta gde mutira virus i koliko se promenio. Ako se značajno promeni može da bude i virulentniji. Međutim, prva istraživanja pokazuju da mnogo manje obolelih završava na respiratoru ili umire. To je svakako odlična vest – podvlači Radulović.

-Svakako da se četvrti talas nakon pet meseci završava, ali to ne znači da ćemo reći zbogom koroni, nego možda doviđenja. Verujem da u 2022. godine nećemo imati toliko zaraženih, teško obolelih i umrlih od korone kao u prethodne dve. Sreća je da omicron nije toliko agresivan i opasan kao delta soj. Pritom sve je više vakcinisanih tako da očekujem da će situacija biti bolja – ističe Petrović.

Kako kaže, bez obzira na to, i dlaje treba biti oprezan.

-Nažalost, sneg i zima sun am došli rano. To znači da će više vremena ljudi provoditi u zatvorenom i lakše prenositi virus. Očekuje da krajem decembra i početkom januara brojke, nažalost, ponovo počnu da skaču, ali mislim da neće biti kao prethodnih talasa – zaključuje Petrović.

Četvrti talas kroz brojke

2. avgust - 386

9. avgust - 752

16. avgust - 1.288

23. avgust - 1.837

30. avgust - 2.335

6. septembar - 4.103

13. septembar - 6.249

20. septembar - 6.424

27. septembar - 6.736

4. oktobar 5.983

11. oktobar - 5.700

18. oktobar - 6.461

25. oktobar - 5.908

1. novembar - 5.896

8. novembar - 4.348

15. novembar - 3.487

22. novembar - 2.771

29, novembar - 2.180

6. decembar - 1.565

Zaraženi nilski konji po prvi put

Dva nilska konja iz zoološkog vrta u belgijskom gradu Antverpenu bila su pozitivna na kovid testu i to bi mogao da bude prvi slučaj zaraze korona virusom kod ove životinjske vrste, saopštilo je osoblje zoološkog vrta. Nilski konji Imani, star 14 godina, i Hermijen, star 41 godinu, nemaju druge simptome, osim što im curi nos, ali je uprava zoološkog vrta navela da su stavljeni u karantin iz predostrožnosti.