SRBI PUŠTENI DA SE BRANE SA SLOBODE: SIPA ih uhapsila zbog navodnog ratnog zločina, oglasio se advokat

Svih sedam Srba iz Bijeljine i Sokolca, koje je Sipa, pre nekoliko dana uhapsila, po nalogu Tužilaštva BiH, kojima je Sud BiH odredio pritvor do 30 dana su, od danas, na slobodi.

To je izjavio advokat Duško Tomić, branilac Stevana Bokorića, jednog od osumnjičenih za zločin na Drini, kod Balatina, kada je pobijeno 22 članova porodica Sarajlić, Sejmenović i Malagić, među kojima je bilo sedmoro dece i sedam žena.

Advokat Tomić kaže da je dokazao da nema razlog za pritvor, "jer sve se zna, a iza brave nisu ni optuženi za takvo krivično delo kao što je genocid, pa zašto bi bili i ovi ljudi kojima se na teret stavlja ratni zločin nad civilnim stanovništvom".

- I svima nama i Tužilaštvu BiH i Sudu je jasno da se iza brave nisu našli najodgovornorniji za ovaj stravični zločin počinjen u noći 24 -25 septembar 1992. godine - kaže Tomić.

- Glavni krivci treba da budu pohapšeni. Istina i samo istina će da odrrani one koji nisu krivi, ili su manje krivi, a krivce treba da stigne zaslužena kazna za zločin, koji je, još sada, osudila čitava Semberija, osim pojedinaca koji su, i dalje, na slobodi.

Tomić podseća da je o zločinu odmah, javno, progovorio i uputio proglas Bijeljinac Mirko Blagojević, sada advokat, a u to vreme visoki fukcioner SRS.

- To samo ukazuje, uz druga reagovanja ljudi iz Semberije, da se ovako nešto ne može da pripiše ni jednom narodu, ni gradu, ni kraju, ako se istina do kraja istera, a ovde smo pri samom kraja, a na nadležnima je da pohapse one koji su najodgovorniji - poručuje Tomić.

- Moj klijent je odlučio da se brani samo istinom, u tome ga podržavaju njegovi najmlijili, i to je velika stvar.