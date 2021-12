BEOGRAĐANIN OSLEPEO OD KORONE: Zabeležen prvi slučaj!

U Srbiji je zabeležen prvi slučaj slepila izazvan koronavirusom. Gordan Bojić (53) iz Beograda ostao je potpuno slep, najpre na levom, a onda i na desnom oku, dok je, zaražen koronavirusom, ležao u kovid-bolnici u Batajnici!

Detaljnim pregledom lekara u Klinici za očne bolesti Kliničkog centra Srbije ispostavilo se da je slepilo nastupilo zbog oštećenja očnog nerva i da je Bojić jedan od svega desetak slučajeva u celom svetu koji je izgubio vid od posledica koronavirusa.

Na svoj 53. rođendan primljen sam u kovid-bolnicu u Batajnici sa teškom, obostranom upalom pluća. Moja je greška što se ranije nisam javio lekaru... Prvo je krenula temperatura, ali nisam kašljao uopšte. Po nalazima krvi se mislilo da je bakterijska upala, ali je doktorka nakon analiza ipak odlučila da me pošalje u kovid-bolnicu... - priseća se Bojić.

Teži oblik korone

Ovaj Beograđanin imao je teži oblik korone, a doktori i medicinske sestre u Batajnici dali su sve od sebe da ga spasu.

U kovid-bolnici u Batajnici proveo sam čitavih 26 dana. Prvo sam na levom oku prestao da vidim dopola, na donjoj polovini je sve bilo crno, a onda i potpuno. Došli su lekari i pregledali me, neurolog je rekao da ne zna zašto ne vidim. Posle nedelju dana se isto desilo i na drugom oku. Lekar je opet došao i nije imao nikakvu dijagnozu, bilo je strašno... - prepričava Gordan.

Ovom nesrećnom čoveku je tek nakon urađenih pet magnetnih rezonanci i urađenih skenera glave u Klinici za očne bolesti rečeno da su njegove oči zdrave, ali da je problem u oštećenom nervu.

To je direktna posledica korone, a ja sada ne vidim ništa, baš ništa. Postoji mogućnost da se vid vrati, čuo sam da se mnogim ljudima vratio, ali za sada sam potpuno slep... Pored toga, nemam uopšte čulo mirisa, a čulo ukusa mi je i dalje jako slabo... Dođu tako neki trenuci kad mi bude jako teško, uhvati me očajanje, ali verujem da će mi se vid vratiti - optimističan je Bojić i dodaje:

Posle preležanog teškog oblika i šećer mi naglo skače. Pre korone nisam imao nikakve bolesti, nikakve lekove nisam uzimao, ništa, a sad sam olupina od čoveka! Strašno...

Retke posledice nakon koronavirusa

- Slepilo

- Amputacija ekstremiteta

- Trajno oštećenje sluha

- Trajno oštećenje centralnog nervnog sistema

- Impotencija

Retka bolest

Direktor očne klinike u Univerzitetskom kliničkom centru Srbije (KCS) Milenko Stojković kaže da su ekstremno retki slučajevi kada ljudi zbog posledice korone ostanu slepi i da je u celom svetu zabeleženo tek desetak ovakvih slučajeva.

- Do potpunog gubitka vida kao posledice koronavirusa može doći zbog zgrušavanja krvi, koje dovodi do infarkta očnih nerava. Slepilo nastaje blago i bezbolno, kada se primeti, kasno je za terapiju... Ovakva posledica koronavirusa zaista je retka i ovo je možda prvi slučaj u celoj Srbiji - dodaje on.

Gordan Bojić zaposlen je u Gradskom saobraćajnom preduzeću "Beograd", a njegove kolege okupile su se oko ideje da mu pomognu i prikupe novčana sredstva za njegovo dalje lečenje.

- Radim u firmi 25 godina i to se kod nas podrazumeva. Uvek pomažemo jedni drugima u nevolji. Izdvojiš od plate koliko možeš, 200 dinara, 500, 1.000... - navodi on i dodaje da su njegove kolege dobile papir na kojem se izjašnjavaju koliko bi novca da izdvoje od njihove plate za pomoć, a on im je, naravno, neizmerno zahvalan.