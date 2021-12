SNEG DO POLA METRA I OLUJNI VETAR: U Srbiji osvanulo pravo ZIMSKO JUTRO, evo dokad se očekuju padavine i mećava

Danas u Srbiji ciklon prelazi malo istočnije od naše zemlje uz pojačan severozapadni vetar i zahlađenje sa kišom, a zatim susnežicom i snegom uz moguću pravu mećavu.

Na planinama će doći do daljeg povećanja visine snega, a snežni pokrivač će se formirati i u nižim predelima visine 10 do 40 cm do ponedeljka ujutru. Ipak, temperatura u toku dana oko ili malo iznad nule, pa će sneg biti vlažan i topiti se na kolovozu. Vetar pojačan severozapadni.

Pritisak u porastu i popodne iznad normale na zapadu Srbije, a na istoku Srbije ispod normale, pa oko normale uveče. Jutarnja temperatura od -1°C do 3°C, a popodnevna od 0°C do 3°C, u Negotinu do 6°C. Uveče susnežica i sneg. Temperatura u 22h od 0°C do 3°C.

Beograd: U noći subota na nedelju i u nedelju rano ujutru oblačno sa kišom, a zatim sa susnežicom i snegom. Do ponedeljka ujutru može pasti od 10 cm u nižim delovima grada do 40 cm na Avali. Duvaće pojačan severozapadni. Pritisak u porastu i malo iznad normale. Jutarnja temperatura 3°C, a popodnevna 0°C zbog zahlađenja. Uveče sneg. Temperatura u 22h oko 0°C.

Niš: U nedelju oblačno sa kišom koja prelazi u susnežicu i sneg. Vetar umeren do pojačan severozapadni. Pritisak ispod normale, a krajem dana oko normale. Jutarnja temperatura 3°C, a popodnevna oko 0°C. Uveče sneg. Temperatura u 22h oko 0°C.

Užički region: U nedelju zahlađenje sa susežicom i snegom uz pojačan severni, pa zapadni vetar. Na planinama će doći do povećanja visine snega, a snežni pokrivač će se formirati i u nižim predelima. Pritisak u porastu i iznad normale. Jutarnja temperatura od 0°C do 2°C, a dnevna od -1°C do 1°C. Na Zlatiboru i Tari sneg i najviše -2°C uz pad temperature tokom dana.

Vojvodina: U noći subota na nedelju i u nedelju rano ujutru oblačno sa kišom, a zatim sa susnežicom i snegom. Do ponedeljka ujutru može pasti od 10 cm do 40 cm vlažnog snega. Duvaće vrlo jak severozapadni vetar. Pritisak u porastu i malo iznad normale. Jutarnja temperatura od 1°C do 3°C, a ppodnevna od 0°C do 2°C. Uveče susnežica i sneg. Temperatura u 22h od 0°C do 2°C.

Vreme narednih dana: U ponedeljak hladno i pretežno oblačno sa susnežicom i snegom. Na planinama će doći do daljeg povećanja visine snega.

Padavine prestaju na severu Vojvodine uz delimino razvedravanje, a zatim i u celoj Vojvodini tokom popodneva i večeri. Vetar umeren severni i severozapadni. Pritisak iznad normale. Minimalna jutarnja temperatura od -2°C do 2°C, a maksimalna od 0°C do 5°C koliko će biti u Negotinu.

U utorak je moguć sneg na jugu Srbije, a od srede suvo i na jugu sa slabim jutarnjim mrazevima uz neznatni porast dnevne temperature sa niskim oblacima i malo sunčanih intervala.