OD DRŽAVE SU DOBILI 100.000 DINARA U NOVEMBRU! Isplata se nastavlja i u 2022. godini, a evo i ko sve može da računa na pomoć

U sklopu trećeg paketa pomoći privredi i građanima, koji je nedavno završen, novac je isplaćivan u više navrata i namena, ali se ove godine novac od države mogao dobiti i po drugim osnovama.

Tako je 5,7 miliona građana imalo priliku da pored "novca iz helikoptera" i tri polovine minimalca "ugrabi" i poneku od subvencija za zamenu stolarije ili fasade i to im je donosilo i od oko 70.000 pa i do 120.000.

Praktično, mnogi su od države u proteklih mesec dana dobili, prema gruboj računici, i preko 100.000 dinara. Uplaćeno nam je 30+20 evra državne pomoći, a brojna domaćinstva u na primer Kragujevcu, Pančevu i Nišu mogli da dobiju subvencije za povećanje energetske efikasnosti, od oko 800 evra dinara, dok se za zamenu stolarije dobija oko 430 evra (oko 50.310 dinara).

U sklopu trećeg paketa pomoći privredi, građanima je samo u poslednjih mesec dana uplaćeno 50 evra, prvo početkom prošlog meseca 30 evra (u sklopu paketa 30+30 evra), a potom i zaključno sa 9. decembrom i poslednjih, naknadno najavljenih, 20 evra.

U sklopu trećeg paketa građani su dobili 80 evra, a penzioneri i dodatnih 50 evra.

Što se tiče preduzetnika, i zaposlenih u mikro, malim, srednjim i velikim preduzećima, oni su u aprilu, maju i junu dobili po polovinu minimalca (15.450 dinara). Takođe, u sklopu paketa pomoć su primali i ugostitelji i turistički radnici, kao i prevoznici (600 evra po autobusu na period u periodu od 6 meseci).

Subvencije za stolariju i kotlove

Država je takođe, ove jeseni otpočela realizaciju pilot projekta povećanja energetske efikasnosti, u čijem sklopu je domaćinstvima širom Srbije počela dodela državnih subvecnija za zamenu kotlova, renoviranje fasada, zamenu stolarije i ugradnju solarnih kolektora.

Konkursi, prvo za izvođače samih radova su raspisani u avgustu, da bi u oktobru bili raspisani konkursi za građane koji su u pojedinim opštinama i u kratkom roku i dodeljeni. Konkursi su završeni u Kragujevcu (gde su dodeljene liste za zamenu stolarije), Pančevu (gde su objavljene liste za zamenu stolarije i nabavku kotlova) i Nišu (gde je objavljena konačna lista za zamenu individualnih ložišta).

Građani su ovom prilikom dobijali od 70.000 do 90.000 dinara. Maksimalni iznosi subvencija za stolariju se razlikuju od opštine do opštine, ali prema ranijim računicama troškovi zamene stolarije se kreću od 60 do 120 hiljada, a država pokriva polovinu tih troškova.

Svi zaposleni u javnom sektoru, njih oko 500.000, treba da računaju na povišice i u narednoj godini. Kako je definisano, zaposleni u socijalnim službama, zdravstvu i vojsci dobiće povećanje od oko 8 odsto, dok će ostali zaposleni u javnom sektoru dobiti povećanje od oko 7 odsto.

Što se tiče najastarijih, njih od januara čeka linearno povećanje penzija od oko 5,9 odsto.

Svih 1,7 miliona penzionera procentualno će dobiti istu povišicu, a to bi prosečnu penziju od 29.400 dinara uvećalo za 1.700 dinara na 31.100 dinara.

Oni koji imaju veću penziju, vrednosno će dobiti "deblju kovertu", ali najveći broj penzionera imaće u džepu između 900 i 1.200 dinara više. Do ove računice došli smo po osnovu činjenice da najveći broj penzionera u Srbji (njih oko 17 odsto) ima penziju između 15.000 i 20.000 dinara.