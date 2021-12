SNEŽNI HAOS U SRBIJI: Bez struje na hiljade ljudi, ova mesta su na pragu vanredne situacije!

U većem delu Srbije sneg pada od nedelje ujutru. Temperature su oko nule, zbog obilnih snežnih padavina saobraćaj je otežan, u pojedinim delovima zemlje postoje problemi sa snabdevanjem električnom energijom. U opštini Ivanjica proglašena je vandredna situacija, a na pragu da je proglasi je i opština Nova Varoš. Na beogradskim ulicama je 110 kamiona. Sve zimske službe su na terenu.

13.11 - Šta je razlog padanja stabala?

Tokom jučerašnjeg dana i danas, građani iz svih delova Beograda prijavljivali su da im je drveće palo na automobile ili po sred puta, a i nekoliko linija javnog gradskog prevoza zbog toga je bilo obustavljeno ili skraćeno.

Kako je saopšteno u JKP "Zelenilo Beograd", od juče u 7 sati do danas u 5 časova ovo gradsko preduzeće primilo je 800 prijava o padu grana ili stabala, a do sada su intervenisali na 205 lokacija. Kako objašnjavaju, do ovoliko broja izlomljenog drveća i grana došlo je zbog toga što su pale ogromne količine mokrog snega.

12.30 - Više od 5.000 ljudi bez struje u Bajinoj Bašti

Preko 5.000 domaćinstava sa područja Bajine Bašte trenutno je bez struje, rečeno je u ovoj opštini.

12:20 - Nekoliko stabala se srušilo na automobile na Vidikovcu. Saobraćaj je stopiran, a odsečen je i prolaz ka Zvezdarskoj šumi.

11:35 - Vesić: Za dan padavina na nivou za mesec dana, u Beogradu popadalo 300 stabala i 41 bandera

Oko tri stotine radnika „Beograd-puta” radi duže od 24 sata, tako da su angažovani maksimalni kapaciteti. Zbog teškog snega oboren je velik broj stabala i bandera. Do noćas u 24 sata samo „Zelenilo” intervenisalo je 205 puta, a danas je čak 505 zahteva. Tako da je palo više od 300 stabala u gradu, 41 bandera javne rasvete, EDB-a, Telekoma i drugih, što se nikada nije dogodilo – naveo je Vesić.

11:15 - I Arilje na pragu vanredne situacije

U Arilju su potpuno zavejana dva sela, a preko 2500 ljudi je bez struje.

Ukoliko se ovako nastavi bićemo prinuđeni da uvedemo vanrednu situacij - rekao je za RINU predsednik opštine Predrag Maslar.

11:00 - Sneg oborio više od 300 stabala u Beogradu

Sneg je u Beogradu oborio više od 300 stabala, izjavio je jutros zamenik gradonačelnika Beograda Goran Vesić.

10.55 - Krenuli na Divčibare sa letnjim gumama?!

Jučerašnji kolaps na Divčibarama stvorili su gosti koji su do vodeće turističke destinacije valjevskog kraja, pre snežne mećave, stigli automobilima sa letnjim gumama, zbog čega su morali da produže boravke.

10.52 - Elektrodistribucija: Intenzivno radimo na saniranju kvarova

Kako navode iz EDB, kvarovi su otežani zbog vremenskih uslova.

10:50 - "Kamion je odjednom propao kroz asfalt, nisam znao šta me je snašlo"

Vozač kamion koji je propao kroz asfalt na Voždovcu , ostao je nepovređen, a ispričao je da nije ni bio svestan šta mu se dogodilo.

10:35 - Bez struje je 2.300 domaćinstava u devet sela u Pocerini

Zbog snega najviše problema u šabačkom kraju je na elektromreži. Bez struje je 2.300 domaćinstava u 9 sela u Pocerini. Pojedina sela poput Zablaća nemaju struju od juče, a problema sa snabdevanje električnom energijom je i u Metkoviću, Grušiću, Desiću, Miloševcu, Krivaji, Bukoru, delu Varne i Dvorišta.

10:26 - 2.500 ljudi bez struje u Priboju

Zbog kvarova na dalekovodima oko 2.500 potrošača u pribojskim selima nema struju. Bez električne energije su žitelji Krajčinovića, Kratova, Javorja, Miliješa i drugih sela.

10:16 - U Ivanjici je 3.400 domaćinstava i dalje bez struje

U nedelju je na teritoriji te opštine proglašena vanredna situacija, nakon što su snežne padavine uzrokovale kvarove na trafostanicama i bez struje ostavile brojna ivanjička sela.

10:08 - Nova Varoš na pragu vanredne situacije

Zbog velikog snega koji je napravio probleme kako u samom gradu tako i selima, opština Nova Varoš danas će proglasiti vanrednu situaciju na celoj svojoj teritoriji. Opširnije o situaciji u Novoj Varoši pročitajte u odvojenoj vesti.

09:46 - 17 osoba, među kojima ima i dece, zavejano na Maljenu

Do 17 osoba, među kojima ima i dece, koji se duže od 24 sata nalaze zaglavljeni, zavejani i bez hrane u lovačkoj kući na Maljenu, turno skijama probija se ekipa Gorske službe spašavanja koja im doprema namirnice, saznaje “Blic”.

8:53 - Obrenovac: Obustava nastave na 48 sati

U Obrenovcu je doneta odluka da se zbog situacije sa grejanjem u školama nastava obustavi na 48 sati. Više o tome u odvojenoj vesti.

8.20 - Valjevo: Sneg očišćen sa ulica, dežurne ekipe izlaze po pozivu građana

Snežne padavine donele su mnogobrojne probleme u valjevskom kraju, ali i na Divčibarama. U Valjevu, pored otežanog saobraćaja zbog velike količine snega na ulicama, do nekih delova grada se teško dolazilo, a mnogi građani su ostali i bez struje.

Najgora situacija je na seoskom području, gde pored snega koji pravi problem na putevima, pojedini žitelji još uvek nemaju struju.

8.10 - Kamion propao na uglu Kačerske i Kostolačke ulice

Na uglu Kačerske i Kostolačke ulice u Beogradu, kamion je propao kroz asfalt.

7:45 - Deonice na kojima još ima snega

Javno preduzeće "Putevi Srbije" jutros je objavilo spisak saobraćajnica na kojima ima snega.

7:28 - Popravljeni dalekovodi na teritoriji opštine Čačak

Na području Čačka svi dalekovodi su popravljeni, tako da je rešen problem sa strujom na području Ovčara, Kablara, Ježevice, Donje i Gornje Trepče.

Prema podacima čačanske elktrodistribucije, još ima kvarova na niskonaponskoj mreži.

07:11 - U Beogradu očišćene ulice prvog prioriteta

U Beogradu je visina snežnog pokrivača 26 centimetara. Zimska služba "Beograd puta" nalazi u četvrtom stepenu pripravnosti i od juče je na terenu.

Pavle Pavlović, dežurni inženjer, rekao je da su sve ulice prvog priorieta u Beogradu očišćenje, a da se krenulo sa čišćenjem ulica drugog prioriteta.