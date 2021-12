OBJAVLJENA NAJNOVIJA VREMENSKA PROGNOZA: Poznato kakvo nas vreme očekuje u novogodišnjoj noći

Meteorolog Marko Čubrilo je na svom Fejsbuk profilu objavio najnoviju vremensku prognozu i najavio da nas narednih dana očekuje uglavnom suvo, ali hladno vreme.

- U utorak i sredu promenljivo oblačno uz sunčane intervale, suvo ali hladno. Jutarnji minimum od -7 do -2, na planinama koje su pokrivene snegom i do - 17 stepeni Celzijusa. Tokom dana maksimum od -1 ponegde na istoku regiona do oko +6 na zapadu i jugozapadu - napisao je Čubrilo:

- Od četvrtrka počinje promena sinoptike koja nas uvodi u period osetno toplijeg vremena. Sa razvijanjem jake anticiklonalne blokade daleko na severu u prostoru od Grenlanda do Islanda hladan prodor kreće preko Skandinavije, zapadne Evrope i Velike Britranije do zapadnog Atlantika gde uslovljava seriju jakih ciklogneza. U toplim sektorima tih ciklona istočno od Alpa strujaće osetno topliji vazduh sa jugozapada.

On navodi i da će se sneg otapati i na najvišim planinama. - Kao psoledica toga već u četvrtak uz okretanje vetra na južne smerove malo toplije, od petka osetno toplije uz pojačan južni vetar, povremenu kišu, a duž Jadrana biće i uslova za grmljavinske pljuskove. Uz osetno otopljenje snežna granica vrlo visoko i sng će se otapati i na najvišim planinama. Usled otapanja snega i kiše koja se očekuje od petka, moguća je opasnost od lokalnih bojica i poplava. Količine kiše koje se očekuju od petka do utorka sledeće nedelje još nisu sasvim jasne, ali postoji verovatnoća da priobalni deo Jadrana i dinarski sistem planina akumulira od 80 do 200 mm taloga, što bi u kombinaciji sa naglim topljenjem snega ispod 1.000 metara nadmorske visine uslovilo opasnost od pojave lokalnih bujica i poplava. Jutnjih mrazeva tih dana neće biti, dok će se dnevni maksimum kretati od +7 do +14, a ponegde na jugu i oko +17 stepeni Celzijusa - najavio je meteorolog.

Takođe najavljujue da trenutno oba modela oko 29.12 simuliraju premeštanje hladnog fronta uz sekundrnu ciklognezu što bi nam osim jačeg zahlađenja donelo prolazan sneg verovatno i u nizije, dok bi planine brzo vratile snežni pokrivač.

- Razvoj sinoptike pred sam kraj ove i početak sledeće glodine još nije jasan ali ima dosta indicija da u tom periodu treba očekivati zaokret ka osetno hladnijoj sinoptici, na šta trenutno upućuju i dugoročni proračuni velikog dela prognostičkih modela (GFS, ECMWF, GEM, BCC) koji imaju signal za hladan i snežan januar. Narednih nekoliko dana još zimsko vreme, a Božić po gregorijanskom kalendaru protiče u znaku južine i povremene kiše - zaključio je Čubrilo.