DETALJNA PROGNOZA ZA NAREDNU NEDELJU: Posle minusa i mraza temperature do 15 stepeni

Meteorolog Đorđe Đurić je na svom Fejsbuk profilu najavio kakvo nas vreme očekuje narednih dana.

- Tokom vikenda i u ponedeljak maksimalne temperature biće oko prosečnih vrednosti za ovo doba godine, uz vrednosti od dva do osam stepeni Celzijusa. U utorak i sredu zahlađenje. Maksimalne temperature biće tada od nule do tri spenena Celzijusa, a u sredu ujutru umeren do jak mraz, uz temperature od -10 stepeni Celzijusa na jugoistoku do -3 na severu Srbije, na Pešteru i ispod -15°C - napisao je Đurić i dodao:

- Od četvrtka osetno toplije, uz temperature i preko deset stepeni Celzijusa, a narednog vikenda ponegde i do 15 stepeni, uz pojačan južni vetar. Kada je reč o padavinama, do utorka na severu Srbije i u Beogradu biće uglavnom suvo, a u ostalim predelima očekuje se tek ponegde slaba kiša, susnežica ili slab sneg. U sredu i u četvrtak u svim predelima biće suvo. U petak i tokom narednog vikenda očekuju se prolazna naoblačenja sa kišom - najavio je meteorolog Đurić.

Autor: