POČINJE NOVI TOPLOTNI TALAS! Temperature će ići do 30 stepeni PREOKRET VREMENA OD OVOG DATUMA

Narednih dana biće sve sunčanije i toplije, od petka ponovo vrlo toplo, do oko 30 stepeni Celzijusovih najavio je meteorolog amater Marko Čubrilo.

On u najnovijoj vremenskoj prognozi navodi da će biti suvo i toplo sve do oko 12. aprila kada je moguće osveženje, ali verovatno uz vrlo malo padavina.

- I u četvrtak pre podne pod uticajem vrlo slabog ciklona očekuje se više oblaka, ali se pojava slabe kiše ili ređeg pljuska očekuje vrlo retko. Duvaće slab do umeren, zapadni i severozapadni vetar – kaže Marko Čubrilo u svojoj najnovijoj vremenskoj prognozi.

Od petka do oko narednog četvrtka biće pretežno sunčano i znatno toplije od proseka uz uglavnom slab, južni, vetar. Maksimalne dnevne temperature će biti prvo od 20 do 26, a zatim od 22 do 29 stepeni Celzijusa, a to su temperature i za oko 7-8 stepeni iznad proseka.

Osveženje, ali verovatno uz vrlo slabe padavine, se očekuje oko 12. aprila kada će temperature da se vrate u okvire proseka, ali ne i ispod njega. Marko Čubrilo kaže da ne deluje da će to osveženje biti izraženije.- Veće akumulacije koja bi bile oko ili čak malo preko proseka se simuliraju samo za severozapadne i severne predele Srbije, ali kako će sve više tih padavina biti u obliku pljuskova, sigurno će postojati velike razlike u količini na relativno malom prostoru. Trenutno nema signala za neku jaču ciklonsku aktivnost u našoj blizini, barem ne u naredne dve do tri nedelje – zaključuje Čubrilo.

Objašnjava da u ovom momentu dugoročni evropski model do oko 3. maja nad našim delom Evrope uglavnom simulira deficit padavina, posebno nad južnim delovima regiona.



Osveženje donosi prosečne temperature

Od petka do 29 stepeni Celzijusa