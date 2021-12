DA LI GASITE NOVOGODIŠNJE LAMPICE KADA NAPUŠTATE DOM? Vatrogasac upozorio - Jelke su lako zapaljive, kao i zavese! IZBEGNITE KATASTROFU!

Doček Nove godine mnogima je nezamisliv bez vatrometa, petardi, prskalica i lampica okačenih na jelkama ili po prozorima i zavesama. A to je korak do tragedije!

Dragan Miković, zamenik komandanta Vatrogasno-spasilačke brigade Beograd kaže da vrebaju mnoge opasnosti.

- Naša preporuka je da se pirotehnika uopšte ne koristi. Njome bi trebalo da rukuju samo obučeni i ovlašćeni za to, bilo da su to firme ili pojedinci. Danas svako sebi daje za pravo da kupi vatromet, nesvestan da sekund nepažnje može da dovede do toga da on može da ode u stranu, nekome upadne kroz prozor u stan, padne na automobil i da nastane prava tragedija - kaže Miković i naglašava da ljudi pirotehniku ne koriste po uputstvima.

Mišljenja je da je svakako bolje pirotehniku kupovati u ovlašćenim radnjama, jer su prošle određenu kontrolu, ali preporučuje da je i uopšte ne kupujete, što je za maloletna lica strogo zabranjeno. Međutim, deca lako dolaze do petardi, pa se takmiče ko može duže da ih drži u ruci, a stavljaju ih i u limenke, flaše, bacaju u podrume, šahte, zbog čega često neko dete bude povređeno.

- Dužnost roditelja je da detetu ne dozvoljava korišćenje petardi, a svakog od nas da, kada vidi dete sa petardom, odreaguje. Na to ne smemo okretati glavu. Lekari u Urgentnom znaju koliko su to užasne povrede. Svakog dana u Srbiji se desi barem jedna povreda od pirotehničkih sredstava - naglašava sagovornik.

Opasnosti od pirotehnike i novogodišnjih ukrasa vrebaju i u domovima. Ako su ukrasne lampice i njihov kabl za struju lošijeg kvaliteta, može doći do pregrevanja i požara.

- Upozorio bih sugrađane na lampice za jelke, prskalice i mirišljave sveće, koji se ne smeju ostavljati bez nadzora. Lampice za jelke treba da se isključuju kad god nismo u prostoriji. Novogodišnje jelke, prirodne ili veštačke, vrlo su zapaljive. Lampice su opasne i na prozorima, uz zavese, što je takođe veoma zapaljivo. Kad bi došlo do požara na jelki ili zavesama, vatra bi se veoma brzo širila - ističe Miković i dodaje da lampice nikako ne smemo ostavljati uključene dok spavamo jer je opasnost tada još veća po ukućane.

On je skrenuo pažnju i na prskalice, koje deca takođe vole. - Mala žiška iz prskalice koju vidimo razvija temperaturu od nekoliko stotina stepeni. Zavisno od toga na koji materijal padne, može da dođe do požara. Jedan trenutak nepažnje može da dovede do katastrofe - kazao je Miković.

Svi u pripravnosti

Vatrogasci ne stignu ni da jedu za doček

I dok svi slavimo najluđu noć, oni, naši heroji vatrogasci, uvek su u pripravnosti. Miković kaže da su ekipe dežurne 24 sata, 365 dana u godini, i to posebno u novogodišnjoj noći, kada ne stignu ni da se počaste, a kamoli proslave doček.

- Najčešće se desi da se u jedinici napravi zajednička večera, ali veoma često ostane sve na stolu netaknuto. Ljudi ne stignu da se počaste ni okrepe jer je puno posla koji je izazvan tim petardama i vatrometima - rekao je on.

Ne isplati se

Zbog pirotehnike i u zatvor!

Prema Zakonu o javnom redu i moru, prema članu 17, svako ko paljenjem pirotehničkih proizvoda narušava javni red i mir ili ugrožava sigurnost građana kazniće se novčanom kaznom od 50.000 do 100.000 dinara ili radom u javnom interesu od 40 do 120 časova.

Ko pucanjem iz vatrenog ili drugog oružja ili imitacije oružja narušava javni red i mir ili ugrožava sigurnost građana - kazniće se novčanom kaznom od 100.000 do 150.000 dinara ili kaznom zatvora od 30 do 60 dana. Ko ove prekršaje izvrši u grupi od tri i više lica - kazniće se kaznom zatvora od 30 do 60 dana.

