LEP DAN PRED NAMA! Temperature nikad prijatnije za ovo doba godine: U pojedinim predelima moguća kiša

Danas pred nama prijatan dan!

Danas relativno toplo za ovo doba godine, ali pretežno oblačno sa kišom u severnoj i delom centralnoj Srbiji, a samo na jugu Srbije suvo sa sunčanimintervalima. Vetar slab do umeren južni i jugozapadni. Pritisak malo ispodnormale na severu i malo iznad normale na jugu. Minimalna temperatura od -2°C uVranju do 9°C u Beogradu, a maksimalna od 6°C u Vranju do 15°C u Loznici. Uvečekiša na severu. Temperatura u 22h od 2°C na jugu do 10°C u Beogradu.

Beograd: Oblačno i relativno toplo za ovo doba godine sa kišom povremeno. Vetarslab do umeren južni i jugozapadni. Pritisak malo ispod normale. Minimalnatemperatura 9°C, a maksimalna do 13°C. Uveče slaba kiša. Temperatura u 22h 10°C.

