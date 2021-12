PLANINE KRCATE: Srbi ne haju za omikron!

Srpske planine sve su punije, a tokom prazničnih dana i sve dok bude trajao zimski raspust za školarce (počinje 31. decembra i okončava se 24. januara) na skijalištima neće imati gde igla da padne. Na to nije uticalo ni širenje novog soja korone omikron, koji je pre dva dana zvanično potvrđen i kod nas, jer Srbe to očigledno ne brine s obzirom na to da se mesto više traži i u kafanama širom zemlje.

Prema rečima Aleksandra Seničića, direktora Nacionalne asocijacije turističkih agencija Srbije (YUTA), kapaciteti su već sada puni i više od 90 odsto, što otvara pitanje kakva su pravila vezana za kovid 19 i koliko se ona poštuju.

Prema informacijama sa terena, na svim srpskim planinama najviše se poštuje i primenjuje obaveza da svaki gost u nekom ugostiteljskom objektu nakon 20 časova ima kovid sertifikat. U hotelima, međutim, dosta gostiju sedi u barovima bez propusnica i posle 20 časova. Ukoliko su odseli u hotelu u kojem sede, to im se toleriše i važi kao neka vrsta nepisanog pravila.

REDARI OPOMINJU

S druge strane, obaveza držanja fizičke distance se često prenebregava.

Kako kaže Aleksandar, dobra stvar je to što je za sve koji to žele obezbeđena mogućnost da se bez čekanja uradi PCR ili antigenski test. Tako i oni koji na planinu dođu bez sertifikata mogu brzo da ga dobiju i nesmetano izlaze uveče u neki od mnogobrojnih kafića i restorana.

Što se tiče posete, kako je naveo Seničić, najveće interesovanje postoji za Zlatibor, Staru planinu, Kopaonik, Divčibare, Zlatar...

- Trebalo bi da ovo bude dobra sezona. Ipak, živimo u vreme pandemije i ono što nas najviše sprečava jeste ta neizvesnost šta će biti i kako ćemo se ponašati u vezi s pravilima pod kojima možemo da boravimo i putujemo. Tako je i kada je reč o Srbiji. U ovom trenutku još nema zvanične informacije od Kriznog štaba da li će biti dozvoljeno okupljanje na otvorenom i u zatvorenom prostoru za Novu godinu. Ako bi se uvele neke restrikcije, kada je reč o proslavi Nove godine konkretno, mislim da bi to znatno uticalo na popunjenost kapaciteta - ističe Seničić.

OBRADA UZORAKA

Kao što rekosmo, za omikron Srbi ne haju. A što se tiče tog soja, Aleksandra Knežević sa Instituta za mikrobiologiju i imunologiju rekla je da su analize rezultata uzoraka četvoročlane porodice koja se u Srbiju vratila iz Bocvane potvrdile da su zaraženi omikronom.

- Oni su na ulazu u našu zemlju bili negativni i odmah su stavljeni pod nadzor, odnosno u izolaciju, s obzirom na to da su došli iz rizične zemlje. Nakon nekoliko dana došlo je do pojave simptoma. Oni su testirani i dijagnostičkim testovima je potvrđena infekcija koronavirusom, a nakon toga su uzorci stigli na naš institut radi utvrđivanja varijante - objasnila je Kneževićeva.

Šekler: Smrtnost manja od tri do sedam puta!

Virusolog i mikrobiolog Milanko Šekler izjavio je da je vakcinacija i dalje savršeno korisna i efikasna protiv omikron soja, kao i da se pokazalo da je smrtnost od te varijante virusa manja od tri do sedam puta u odnosu na delta soj. Šekler je rekao da je potrebno svega tri ili četiri dana da novi soj virusa pokaže simptome, dok su prethodne varijante dovodile do pojave simptoma posle dužeg vremenskog perioda, čak i do desetak dana. Naveo je da je u Južnoj Africi evidentno da je od četiri do pet puta manja šansa da osoba zaražena omikronom završi u bolnici, ali postoji i 40 odsto šanse da neko ko je preboleo koronu ponovo bude inficiran novim sojem.