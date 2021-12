10 DANA = 1.000 EVRA! Deda Mraz se dobro obogati tokom praznika, DAME MU PLAĆAJU I ZA STRIPTIZ!

Deda Mrazovi u Srbiji koji dolaze na adresu i donose deci paketiće mogu zaraditi i više od 1.000 evra za svega deset dana!

Ako od 25. decembra odlučite da iznajmite Deda Mraza, pola sata te usluge na kućnoj adresi izaći će vas 4.500 dinara, a 45 minuta u firmi do 15 dece i do 6.000 dinara. Međutim, ako se za tu uslugu odlučite baš na dan Nove godine, onda budite spremni da za to izdvojite 7.500 dinara kod kuće, dok za firmu i mnogo veći broj dece cena ide i do 10.500 dinara.

Odličan biznis

Miloš Jovanović, koji već nekoliko godina sezonski radi ovaj posao, potvrdio je da u periodu od 10. decembra do 31. decembra ima pune ruke posle i da uglavnom zaradi i više od dve prosečne plate.

- Ja sam angažovan za ozbiljnu agenciju koja šalje Deda Mrazove na sve vrste proslava u periodu od 10. decembra, pa do kraja meseca, tako da nama tada i počinje sezona. Obično jedan odlazak na neki skup u firmu ili kod nekoga kući, pre Nove godine, podrazumeva angažovanje od oko pola sata do 45 minuta. Podele se pokloni i otpeva pesma, a za taj jedan dolazak možete da zaradite 6.000 ako odete na kućnu adresu, ili recimo 9.500 dinara ako vas unajmi kompanija. Što su datumi druženja bliži novogodišnoj noći, cena je veća. Tako za tih desetak dana možete uzeti i više od 1.000 evra - navodi Miloš.

Šalju i pisma

Kako navode u agencijama preko kojih se angažuje Deda Mraz, pandemija je malo smanjila obim posla s obzirom da najpoznatiji deka ne može da se angažuje za veliki broj dece i ljudi. Ipak, umesto u firme, Deda Mrazovi sada sve češće dolaze u domove građana.

- Cena iznajmljivanja razlikuje se u zavisnosti od atraktivnosti termina i broja dece koju Deda Mraz treba da animira, a tražnja je sada nešto manja zbog pandemije. Ne možemo mnogo da budemo angažovani u firmama, jer u prostoriji ne sme biti više od 15 dece. Sada nas više angažuju roditelji u svojim domovima, kako bi deci priuštili zadovoljstvo. Naši originalni Deda Mrazovi zaduženi su da animiraju decu od pola sata do 45 minuta, u zavisnosti od dogovora - navode u agenciji.