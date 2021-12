LEPE VESTI SA KOSOVA! Rekordi po broju rođenih beba u srpskom selu Pasjane

"Znate li šta je to za nas, izuzetna sreća i radost!"

U porodilištu u srpskom selu Pasjane u Kosovskom Pomoravlju ove godine rođene su 162 bebe, a do kraja mjeseca očekuju se još tri, što će biti 25 beba više nego prošle godine.

U jedinom selu u ovom delu sveta koje ima porodilište presrećni su zbog ove činjenice, a "bebi bum" vide kao znak sigurnog opstanka u južnoj srpskoj pokrajini.

Srbi u Kosovskom Pomoravlju žive u četiri opštine - Kosovska Kamenica, Kosovska Vitina, Novo Brdo i Gnjilane, kojima pripada i selo Pasjane.

Od otvaranja porodilišta 2015. godine u ovom delu Kosova i Metohije rođeno je čak 789 beba.

Pre otvaranja ove zdravstvene ustanove trudnice iz ovog kraja Kosova i Metohije morale su da putuju da se porode u Gračanicu, Kosovsku Mitrovicu, Niš ili Vranje.

Direktor Zdravstvenog centra "Gnjilane" Zoran Perić kaže za "Sputnjik" da je otvaranje porodilišta u ovom selu sa oko 3.500 stanovnika ohrabrilo porodice da imaju više dece.

- Prošle godine smo imali 140 beba, do današnjeg dana ove godine imamo 162, a do kraja godine očekujemo još tri, što je 25 dece više. Znate li šta je to za nas, izuzetna sreća i radost! - ističe Perić.

On je ocenio da je rađanje skoro 800 beba u porodilištu u Pasjanu u proteklih šest godina izuzetno dobar rezultat s obzirom u kakvom okruženju žive.

- To je uspeh svih nas koji ovde živimo i radimo. Naravno, zahvalni smo našoj državi, Vladi Srbije, Ministarstvu zdravlja, Kancelariji za Kosovo i Metohiju koji nam u svakodnevnom životu pomažu, zapravo nam olakšavaju život i rad na ovom prostoru - kaže Perić.

Perić kaže da se u porodilištu u Pasjanu ne rađaju samo deca srpske nacionalnosti, iako u okruženju živi najviše Srba, već su vrata otvorena i za trudnice i porodilje romske i albanske nacionalnosti.

- One dolaze na preglede kod naših ginekologa, porađaju se ovde. Imaju apsolutno poverenje u naš zdravstveni sistem. Vrhunska oprema i dobri stručnjaci, to je preduslov za ovakve rezultate - rekao je Perić i dodao da u porodilištu u Pasjanu radi pet ginekologa.

Što se albanske zajednice tiče, kaže Perić, u poslednjih 20 godina nema više porodica po sedmoro, osmoro, devetoro đece, dok u srpskoj zajednici sada ima porodica sa troje, četvoro, petoro, pa i sa šestoro dece.

Osim Ministarstva zdravlja, o opremanju porodilišta u Pasjanu brine i humanitarna organizacija "Kosovsko Pomoravlje".

