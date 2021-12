PORAŽAVAJUĆA STATISTIKA! 17.000 žena sa Balkana tvrdi da je silovano

Putem društvene mreže Tviter, veliki broj korisnica podelio je svoje traumatično iskustvo, a navelo je i razloge zbog kojih nije prijavio nasilnika.

Gotovo 17.000 devojaka i žena sa Balkana pod heštegom "nisamprijavila" na društvenoj mreži Tviter, u nekoliko redova podelilo je svoja najtraumatičnija iskustva u vezi sa nasiljem ili zlostavljanjem koje su pretrpele. A nisu prijavile. U tih nekoliko rečenica stalo je sve ono što ih godinama tišti, ali i plaši.

Čak 17.000 žena iz Srbije i regiona podelilo je svoje priče - o zlostavljanju, silovanju, maltretiranju, fizičkom nasilju. I da, nisu prijavile. Jer su se plašile: da im niko neće verovati, da će rasturiti porodicu, da će ih zlostavljač proganjati, pa pronaći. I da će se sve kobno završiti po njih...

- Nisam prijavila zato što sam imala 11 godina, a on 50+. Osećala sam užasan strah, sramotu i krivicu, a uz to sam mislila da će ga moj otac ubiti i završiti u zatvoru.

- Imala sam 20 godina kada nisam prijavila seksualno zlostavljanje jer mi nije ni palo na pamet kao mogućnost - mislila sam da to ni nije mogućnost jer sam pobegla pre kraja. I tek se oslobađam da kažem ko je u pitanju, jer i dalje mislim da mi niko neće verovati.

- Nisam prijavila, jer sam bila dete od nepunih 18 godina. Nisam prijavila, jer sam mislila da sam ja kriva za sve. Nisam prijavila, jer sam se plašila šta bi mu moj brat i otac uradili da su saznali za sve što mi je uradio. Nisam prijavila, jer me je ubedio da nisam za bolje...

Ovo su samo neke od bolnih, mučnih ispovesti žena koje su prošle kroz pakao o kojem su godinama ćutale. Jer nisu smele da progovore o nečem toliko bolnom, i toliko jakom, da ih godinama kasnije prati u stopu i progoni.

Advokat: Neodložno prijaviti silovanje

Da li je trebalo da prijave i zašto nisu? Šta ako ih strah parališe, pa se osmele da progovore mesecima ili godinama kasnije? Ima li tada pravde za njih? Zašto nikada ne bi smele da odustanu od prijave seksualnog zlostavljanja, nasilja, silovanja...? Da li su, onda kada konačno odluče da prijave, zaštićene?

Advokat Ivan Simić kaže za Telegraf.rs da svaka žena koja je silovana neodložno, najkasnije sutradan, treba ovo krivično delo da prijavi policiji.

- Odmah treba otići u policiji i prijaviti slučaj. Žena posle tog gnusnog čina treba da ode kod doktora, da se obavi pregled kako bi lekar utvrdio ima li povreda od nasilne penetracije ili nekih drugih fizički povreda. Nalaz lekara je pisani i ozbiljan dokaz - priča advokat Simić ističući da je silovanje, ukoliko se ne prijavi odmah, kasnije znatno teže dokazivo.

Kako dodaje, po prijavi se neodložno osumnjičeni saslušava.

- Moraju da se provere svi navodi. Onda se on saslušava, pa kreće krivični postupak. Saslušava se oštećena, prikupljaju se svi dokazi. Moram da naglasim da je silovanje jedno od najtežih krivičnih dela. Neretko se osumnjičenom odmah određuje pritvor - kaže naš sagovornik dodajući da, iako to niko ne može da predvidi, trebalo bi da traje nekoliko meseci.

Simić ističe da veruje u pravne organe, te da je uveren da su žrtve silovanja zaštićene.

- Moramo verovati svom pravnom sistemu. Vrlo su velike šanse, odnosno, vrlo je izvesno da će silovatelj za to krivično delo zaista dobiti kaznu koju zaslužuje. Uveren sam u to da će svaki silovatelj biti osuđen - zaključuje Simić rečenicama ohrabrujućim za svaku ženu koja je pretrpela taj monstruozni čin.

Kazna zatvora do 15 godina

Krivično delo silovanja inače, definisano je u članu 178 Zakona o krivičnom postupku. Po stavu 1, ko prinudi drugoga na obljubu, kazniće se kaznom zatvora od 5 do 12 godina. Ako je ovo delo učinjeno pod pretnjom da će se za to ili njemu blisko lice otkriti nešto što bi škodilo njegovoj časti ili ugledu ili pretnjom drugim teškim zlom, učinilac će se kazniti zatvorom od 2 do 10 godina.

Ako je usled ovog dela nastupila teška telesna povreda lica prema kojem je delo izvršeno ili ako je delo izvršeno od strane više lica ili na naročito svirep ili naročito ponižavajući način ili prema maloletniku ili je delo za posledicu imalo trudnoću, učinilac će se kazniti kaznom zatvora od 5 do 15 godina. A, ako je usled silovanja nastupila smrt žrtve, učinilac će se kazniti zatvorom od 10 godina ili doživotnim zatvorom.

Ako trpite nasilje ili znate nekog ko trpi nasilje, pozovite SOS telefon 0800 - 35 00 36.

