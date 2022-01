OGLASIO SE PRIJATELJ MLADIĆA IZ SPLITA ZA KOJIM SE TRAGA PREKO 40 SATI! Otkrio važan detalj za istragu!

Mladić iz Splita Matej Periš još nije pronađen, a kako je njegov prijatelj rekao nema novih informacija o nestanku 27-godišnjaka.

Ipak, očekuje novosti u vezi sa snimcima nadzornih kamera lokala iz Beton hale, gde je i klub Gotik u kom je nestali mladić poslednji put viđen, piše Telegraf.

Objašnjava da ih je sedmoro došlo iz Hrvatske, te da su najpre otišli na večeru u Ambar, takođe u Beton hali.

- Nismo znali gde ćemo posle. Videli smo da se čeka na ulaz u Gotik, da je klub, odlučili smo da pričekamo, onda smo ušli smo unutra i sve je bilo u najboljem redu. Nikakvih sukoba nije bilo u klubu - objašnjava Matejev drug, sve od početka.

Dalje kaže da su "imali bazu" u jednom delu kluba, te da su se kretali, ali vraćali na isto mesto.

- Tako je i on u jednom momentu otišao - da napravi đir, do vc-a, ili je video neke ženske, pa otišao da priča sa njima. Nakon toga 20, 30 minuta shvatimo da se on još nije vratio. Počinjemo da ga tražimo po klubu, da idemo do vrata, po toaletima, da ga tražimo, ali ga nismo našli. Uzimamo jakne i shvatamo da on uopšte nije uzeo svoju - kaže, dodajući da je njegova ostala u garderobi, sa ostalim jaknama: - A njega nema nigde!

Sagovornik, vrlo uzrujan, navodi da su nestalog priajtelja tražili oko sat vremena, i oko kluba.

- Mislili smo da je eventualno otišao s nekom devojkom, nismo hteli da odmah dižemo paniku. Otišli smo do apartmana, malo da odmorimo. Mislili smo da će se ujutro javiti ili ćemo ići u policiju - kaže : - Nestao je, nema mu traga ni glasa i sr**e je veliko.

Potvrđuje da mu je mobilni telefon isključen sve vreme, ističući da mu se svaki trag gubi u klubu, ne negde van. Dodaje i da je porodica u Splitu obaveštena.

- Trenutno se radi na tome da se dobiju snimci video nadzora u toj Beton hali po klubovima, da se vidi je li on uopšte izašao iz kluba. I ako je izašao iz kluba i gde je krenuo. Ako nije izašao iz kluba, da znamo da nije izašao iz kluba, da se problem tu desio. Mi još ništa ne znamo, nikakve informacije nemamo još.

Policija radi na pregledu tih snimaka, čekamo izveštaj o nadzornim snimcima. Mi smo totalno bez informacija i to nas izluđuje - kaže dodajući da je policija posvećena rešavanju slučaja: - Istražuje se sve. Sad su došli opet do nas u hotel. Mi smo često davali izjave, stvarno su se angažovali.

Kaže i da je nestali Splićanin nedavno završio ekonomiju, a da radi kao kapetan broda za turiste.

Kako je prethodno navedeno, na sebi je imao crnu majicu, pantalone i crne patike sa belim đonom. Ima i karakterističan razmak između zuba.

