NA OVOJ PLANINI SE TRAŽI MESTO VIŠE: Gužve i na stazama i pokraj njih, neki rezervisali smeštaj još krajem leta

Zimska turistička sezona na Kopaoniku, sa dosta snega i skijaša, otvorena je zvanično pre mesec dana. Tokom praznika i školskog raspusta, ipak je najveće interesovanje gostiju za odmor u ovom ski-centru.

Planina okupana suncem, pola metra snega i temperatura tek neki stepen iznad nule – slika je Kopaonika u kojoj su uz domaće uživali i gosti iz regiona, Rumunije, Bugarske, Rusije.

"Ski-centar radi gotovo punim kapacitetom. Radi 21 instalacija od 23, četrdesetak staza i 27 ski-puteva. Gostiju ima dosta, u proseku između 6.500 i 7.000 skijaša tokom novogodišnjih praznika", kaže Goran Mihajlović, zamenik rukovodioca Ski-centra Kopaonik.

Gužve su na stazama i pokraj njih: tražilo se mesto više. Pune ruke posla za ugostitelje i hotelijere, a ponuda je prilagođena svim ukusima.

Na vrhu Kopaonika, u Brzeću i vikend-naselju, prema nekim procenama, trenutno uživa između 25.000 i 30.000 gostiju.

Najiskusniji su svoje mesto rezervisali na vreme, još krajem leta.

"U sezonu smo ušli sa renoviranim objektom i sa uslugom koju smo podigli na znatno viši nivo. Gosti su u startu to prepoznali. Praktično su nam do 20. januara svi kapaciteti popunjeni. Ako se ovako nastavi, očekujemo jednu od najuspešnijih sezona do sada", ističe Radoš Đorđević, generalni direktor hotela "Grand", Kopaonik.

Predstavnik hotela "Vajsroj" Kopaonik Nikola Marković kaže da su zadovoljni sezonom s obzirom na to da je hotel otvoren pre šest meseci.

"Cela planina je živnula i sigurno je da smo i mi, kao internacionalni brend, doprineli destinaciji. Uz sneg koji imamo u ovom trenutku, sigurno da je to veliki plus", priča Nikola Marković.

Nove padavine očekuju se od četvrtka, a sa snegom i novi gosti željni skijanja, dobre zabave i uživanja u idiličnoj zimskoj slici kakva se ovih dana malo gde u Srbiji može videti.

