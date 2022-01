SNEG NAM JE NA VRATIMA! Meteorolog najavio kada nam stiže nagla promena vremena, i DRASTIČAN PAD TEMPERATURE

Meteorolog Đorđe Đurić kaže da nam, nakon prolećnog vremena sledi nagli pad temperature, ali i sneg od subote.

- Staru godinu smo završili sa pravim prolećnim vremenom, a novu smo započeli sa temperaturama višim od proseka. One su imale zaista visoke vrednosti, ali to ništa nije neuobičajeno. Sve je nepovoljno delovalo za sve nas, a sada je već došlo do prodora hladnog fronta. Od subote se očekuje zaista hladno vreme u skladu sa kalendarom, a to znači da će pasti i sneg i u nižim predelima - kaže meteorog Đorđe Đurić.

Za Božić nas očekuje suvo i hladno vreme, kaže Đurić.

- Imali smo česte oscilacije vazdušnog pritiska, do kraja dana sledi pad temperature, pa ćemo za Božić imati hladno i suvo vreme, a zabeleće se mnogi delovi Srbije - ističe meteorolog Đurić i dodaje:

- Biće nešto više snega nego ranije, tako da situacija se može poboljšati, ali njegova učestalost se znatno umanjila - kaže Đurić.