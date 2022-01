'ČITAVOJ SRBIJI JE JASNO O ČEMU SE TU RADI'!Gosti Pinka o višednevnoj hajci na Novaka Đokovića (VIDEO)

I dalje je glavna tema viza Novaka Đokovića. Kao glavni problem navodi se putovanje Novaka u Španiju.

Blažo Nedić, advokat i stručnjak za imigraciono pravo, osvrnuo se za Pink na sopstvenu izjavu o tome da je još kada je Novak Đoković stavljen u imigracioni pritvor rekao da je zadovoljan što je teniser odlučio da postupak pokrene pred sudom.

- Ja sam istakao još u nedelju da možemo imati apsolutno poverenje u odluku australijskog suda i onda smo to sve videli u ponedeljak rano ujutru po našem vremenu. Bitno je da u današnje vreme ima dosta, pod znacima navoda, suđenja putem Twitetra i društvenih mreža - kaže on.

Ukazuje da živimo na vremenu interneta i klikalbilnih vesti.

- Sud je jedini koji zaista detaljno i temeljno razmatra sve okolnosti i činjenice, primeni relevantno pravo i donese odluku - navodi on.

Bogdan Obradović, teniski trener, rekao je za Pink da postoje ljudi u Austrlaiji kojima je jasni zbog čega postoji ta hajka upućena prema Novaku Đokoviću.

- Čitavoj Srbiji je jasno šta se tu dešava. To nisu teorije zavere, oni koji su tamo na vlasti u Australiji, to nisu ljudi, to su gušteri koji nemaju topline u sebi. Oni su bili predstalvjani kao hladni ljudi - navodi on.

Aleksandar Radivojević, advokat, komentarisao je za Pink komentare svetskih medija o slučaju Novaka Đokovića.

- Koliko ljudi postoji toliko možemo imati mišljenja o medijski eksponiranim događajima. Đoković je zaustavljen na granici iako je ispunjavao sve uslove, i oduzeta mu je viza. Ono što meni budi veliki optimizam to je što je sud reagovao samostalno i doneo pravu odluku - rekao je on.

Marko Kovačević, gradonačelnik Nikšića, komentarisao je za Pink neumesne komentare političkuh ličnosti u Crnoj Gori upućene Novaku Đokoviću.

- Sramotno je to što pojedini ljudu i Crnoj Gori izjavljuju. Građani Nikšića su nasuprot njima osetili potrebu da podrže svog počasnog građanina Novaka Đokovića čija porodica inače potiće sa ove opštine. I ja sam se kao građanin pridružio ostalima na skupu podrške na Božić - rekao je on.

Radovan Bibić, zamenik urednika sportske redakcije u 'Srpskom telegrafu' rekao je za Pink da ne postoji veća sportska vest u svetu o tome da neko maltretira Novaka Đokovića, najboljeg tenisera sveta.

- Takvo ponašanje vam govori sa čime se sve on suočava. To je reklo sve što oni misle o njemu. Činjenica je da Novak tamo ima devet titula i da je rekorder u pobedama - rekao je on.