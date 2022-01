PONOVO CRNI REKORD U SRBIJI! MILORAD KOMRAKOV: Ko ismeva kovid lekare!?

Novinar Milorad Komrakov u novom autorskom tekstu govori o situaciji sa koronavirusom u Srbiji, predanoj borbi lekara protiv epidemije, kao i o napadima koji svakodnevno dolaze sa malih ekrana, a koji ni na koji način ne doprinose boljitku.

Njegov tekst za portal "Afera" prenosimo u celosti:

Svi srpski mediji objavili su u utorak 18.01.2022. godine senzacionalnu vest da je u Srbiji toga dana zabeležen rekordan broj zaraženih korona virusom, od početka pandemije!

U Srbiji je u poslednja 24 sata potvrđeno rekordnih 18.006 novih slučajeva korona virusa, od ukupno 39.740 testiranih uzoraka. Od posledica virusa preminulo je još 26 ljudi.Na bolničkom lečenju nalazi se 2.559 pacijenata od kojih je na respiratorima 109 pacijenata obolelih od korona virusa

U Srbiji je od početka pandemije registrovano 1.467.198 slučajeva korona virusa od 7.703.703 testirana uzorka, a od posledica bolesti umrla su 13.124 pacijenta. Procenat smrtnosti je 0,89.

U dečjoj klinici KBC „Dr Dragiša Mišović“ je 38 dece sa tridesetak pratilaca, izjavila je Olivera Ostojić, načelnica te ustanove. U kovid bolnici u Batajnici trenutno je hospitalizovano 516 bolesnika, a samo u prethodnih pet dana u tu zdravstvenu ustanovu smešteno je čak 323 pacijenata, izjavila je direktorka Tatjana Adžić Vukičević i istakla da je ohrabrujuće što zaraženi nisu sa teškim kliničkim slikama i što manji broj njih zahteva prijem u jedinicu intenzivnog lečenja.

Lekari i medicinsko osoblje u kovid bolnicama su preumorni, na ivici snage ali se i dalje, danonoćno, bore da, od ove pošasti, spasu što više života! Ne znam kako, ali, analizirajući ove podatke, setih se „onog malog“ sa jedne Televizije koji se isticao otvorenim uvredama i „prozivkama“ ljudi iz Kriznog štaba za borbu protiv korona virusa. Način na koji on to radi može da bude interesantan samo tinejdžerima u studiju, njegovoj stalnoj publici.

Mali,

Ne ljuti se što te ovako oslovljavam jer taj atribut tebi odgovara u svakom smislu. Najpre, fizičkom, što i sam ne kriješ, ali i u uređivačkom i profesionalnom.

Naime, u poslednjim svojim emisijama koje „uređuješ“ prešao si granicu ljudskosti, pristojnosti, profesionalnosti i lepog ponašanja. Nismo zaboravili! Tvoj mangupski sleng sa ulice razumeju, čini se samo ona trojica tvojih drugara u emisiji i, ta publika koja će uvek reagovati kad ti nekoga zaj……š, prozivaš, šalješ u p….u materinu! To je, naravno smešno ali i jadno, mali. Vidi se da bivši keš taksista, (svako poštovanje za prave taksiste!) ne može da dogura, na drugi način, do željenog šera gledanosti, sem uz psovke i zezanja, ovoga puta, ljudi koji nam spašavaju živote od pošasti koja je zahvatila ceo svet. Zašto ne zezaš Trampa ili brazilskog vođu Bolsonara, ili švedske epidemiologe, koji su se „zeznuli u prognozama“ kako se boriti protiv korone pa sada broje milione mrtvih.

Odakle tebi pravo, mali, da vređaš vrh države u kojoj živiš,koji je, svidelo ti se to ili ne , brzo i dobro reagovao, zašto ismevaš medicinske radnike koji hoće da pomognu!?Značajan deo sadržaja tvojih emisija su vulgarnosti, vicevi i štosovi koji nisu za televiziju , već za uži krug ljudi i malobrojne tvoje drugare koji te podržavaju.Predobro si plaćen za to što činiš, a što je obojeno ironijom, psovkama i „pljuvanjem“…Uzgred, saopšti javnosti, onako transparentno, kolika ti je plata , pa ćeš da doživiš kako će smeh da preraste u nešto drugo.

Precenio si sebe, mali. Prepotentan si, što se na ekranu prepoznaje. Hoćeš da budeš pametniji od pape.Ti nisi novinar, mali, zapamti to.Ti si, kako sam reče, „petooktobarski ratnik“ i nećeš dozvoliti da te niko zaj…..a. A ti možeš svakoga! Koja je to uređivačka politika tvoje kuće i ko ti je dao odrešene ruke da radiš šta hoćeš? Ne zapitaš li se, ponekad, mali, da svi oni koje izvrdavaš ruglu imaju svoju decu, porodice, svoje fanove, i ne razmišljaju kao ti. Živimo, nažalost, u podeljenoj Srbiji, u kojoj ne misle svi isto, i u kojoj značajan deo žitelja ove naše prelepe zemlje ne gleda ta tvoja naklapanja. Ovim, nikako ne vređam tvoje fanove, imaju oni pravo da se raduju glupostima koje vide i čuju. I da se smeju, i aplaudiraju, kad im onaj tvoj potrčko, da znak! Puno leta sam proveo u novinarstvu, skoro koliko ti imaš godina. Znam da ima i onih, poput tebe, koji ne misle kao ja… Osetio sam to na sopstvenoj koži pre dvadeset godina u onoj pučističkoj petooktobarskoj noći…Ali nećemo o tome.

Vratimo se povodu ovog teksta.

Ni ministar Lončar, ni Predrag Kon, ni Branimir Nestorović, ni Darija Kisić Tepavčević, ni Goran Stevanović, ni Branislav Tiodorović, niko od doktora, lekara, medicinskih sestara, u ovo vreme kada nam pošast i dalje preti, kada beležimo crne rekorde, ne zaslužuju tvoje odvratne epitete i atribute! Oni su heroji, ma šta ti mislio, bez obzira što „rade“ za državu i narod, pa su „poslušnici režima“. To tebi i tvojima smeta! A šta bi bilo da njih nismo slušali, mali!? Groblja bi bila zatrpana, zdravstvo “puklo“, država „trokirala“…

Promeni malo listu unapred napisanih ličnosti koje moraš malo da „zekiš“. I ne smeš da psuješ u emisiji. Time ne postaješ Džek, nego nevaspitani mangup sa beogradske kaldrme. I, konačno, red bi bio da nešto napišeš kao „novinar“, da izveštavaš, da budeš reporter sa lica mesta. Voleo bih da te vidim u skafanderu kako držiš mikrofon dok intervjuišeš obolele na Infektivnoj klinici u Beogradu ili izveštavaš iz neke Kovid bolnice.Nije to teško raditi, ali jeste opasno, možeš da se zaraziš… Ne daj bože! Vidiš, mali, novinari su to radili, hrabro i profesionalno, i to uglavnom žene.A mi, muškarci imamo mu.., tako nam je Bog odredio. Sakrili ste ih, mali, mnogi od vas muških! Lepše je sedeti u našminkanom studiju i zezati se, pričajući viceve, vređajući ili podsmevati se… To nije novinarstvo! To možete da radite u svojim kućama, uz viski, praveći “stend apove“ i uz muziku koju odaberete.

Znam da si jedan od osnivača Udruženja humorista Srbije.Objavila je to 07.oktobra 2020 godine jedna druga Televizija sa nacionalnom frekvencom, bliska tvojoj kući. Tada si izjavio (citiram): „Svi ljudi koji se bave humorom – scenaristi, voditelji, karikaturisti, aforističari – imaju sad svoje udruženje kroz koje mogu da ostvaruju svoje želje i unapređuju posao. Rekao je da su prekršeni svi kodeksi novinarstva u načinu na koji su o njemu izveštavali neki mediji. „Ja nisam samo voditelj ili cirkuzant, kako me ko zove, je sam državljanin Srbije i mislim da nije u redu da od medija doživljavam to što doživljavam, a da se novinari ne oglašavaju“, smatra on. Prema njegovim rečima, prilika je da se odrede pravci u kojima će se humor razvijati u medijima i ocenio da je „humor uvek prvi na udaru u diktatorskim režimima“. (kraj citata)

Nema humora kada ljudi oko tebe umiru, kada su bolnice pretrpane, pacijenti na respiratorima, kada imamo preko 18.000 zaraženih u Srbiji u jednom danu, a na sahrane umrlih od Kovida 19 čeka se i do osam dana.!!!

I na kraju mali, očekujem IZVINJENJE onima koje si ružno vređao i nama, gledaocima koji smo sve to trpeli. Ako ovako nastaviš sa uvredama, izgubićeš i ono malo gledalaca koji su uz tebe. Vreme je da se uozbiljiš ili će deo gledališta zatražiti da ponovo voziš „keš taksi“. To si dobro radio. Šteta, mali.

Znam da ćeš mi nekako odgovoriti. Samo nemoj ono, izlizano: „najveći poslušnik Miloševićevog režima našao da nam drži lekcije…“ To je, mali, Deja vu! Već viđeno.