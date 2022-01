KADA SE ZAVRŠAVA OMIKRON TALAS? Tiodorović izneo epidemiološku prognozu!

Član Kriznog štaba, prof. dr Branislav Tiodorović, gostovao je u Jutarnjem programu i komentarisao situaciju sa korona virusom. Profesor Tiodorović je pričao i o merama koje su na snazi kod nas, ali i u evropskim zemljama, i izneo prognozu završetka omikron talasa koji je oborio rekord korona brojki u Srbiji.

"Sa koronom se mora živeti, treba je kontrolisati, suzbijati i sprovoditi mere, ali život mora da teče. U pojedinim zemljama se to već primenjuje. Mere su ostale kod svih, to su maske, držanje fizičkog odstojanja i primenjivanje dezinfekcije kada je to neophodno", rekao je on i dodao da bi vakcinaciju trebalo pojačati, ali da će omikron verovatno i u Srbiji naići na stepen kolektivnog imuniteta koji će ga usporiti.

"I mi ćemo verovatno biti u situaciji da omikron stvori stepen prirodnog, kolektivnog imuniteta, ali je obuhvat vakcinacijom i dalje prilično slab. Treba obuhvatiti što veći broj ljudi, naročito ugrožene grupe. Ali daleko više bi morali da se vakcinišu i oni koji su radno aktivni. To verovatno ne možemo u nekom doglednom periodu da ostvarimo, kada nismo pred leto, sada će biti teško. Ipak ćemo sa prvim imunitetom postići nešto, kako narod kaže, i u zlu bude nečeg dobrog", rekao je on.

U proleće ulazimo u povoljnijoj situaciji, prognozirao je član Kriznog štaba.

"Do polovine ili kraja februara će proći ovaj talas, a mi ćemo ući u proleće sa mnogo boljom situacijom, kontrolisanom. Normalno, ovo što ja pričam je zasnovano i na željama, moramo biti vrlo ozbiljni u sprovođenju osnovnih mera zaštite", rekao je on.