SAJAM POSTAJE KOVID AMBULANTA?! Dr Bekić izneo zabrinjavajuću prognozu: Evo i kada morate HITNO da se javite

Ako se epidemijska situacija bude pogoršala, moraće da bude otvoren kovid centar na Sajmu.

Koordinator punktova za vakcinaciju na Beogradskom sajmu i tržnim centrima Zoran Bekić rekao je da je imunizovano nešto više od 58,8 odsto populacije, 3.120.000 stanovnika, a 33 odsto je primilo treću dozu. Ocenjuje da će polazak u školu povećati broj inficirane dece jer se omikron brzo širi. Ako dođe do pogoršanja epidemijske situacije, planiraće se i otvaranje kovid sistema na Sajmu, istakao je Bekić. Sajam je funkcionisao kao kovid bolnica na početku pandemije, da bi bio zatvoren u junu 2020.

Pedijatar Zoran Bekić, direktor Doma zdravlja Savski venac i koordinator punktova za vakcinaciju na Beogradskom sajmu i tržnim centrima u Beogradu rekao je da ako poredimo brojeve inficirane dece u Domu zdravlja u Savskom vencu, krajem prošle godine bilo je jedno do dvoje dece dnevno, a sada 12 do 14 dece, to su za sada predškolska deca.

- Broj nije tako veliki kao krajem oktobra kada je u Domu zdravlja bilo 20 do 24 dece. Polazak u školu povećaće broj inficirane dece jer se omikron brzo širi -rekao je Bekić.

Raste broj novozaraženih - u Srbiji se dnevno registruje od 14.000 do 18.000 novih slučajeva. Ti brojevi su, međutim, verovatno i duplo veći jer ne dođu svi na pregled: Neki ostanu kod kuće jer očekuju da će to proći zbog blažeg soja, ukazao je doktor.

- Kod nas su brojevi od 520 do 580, što je tri do četiri puta više nego krajem prošle godine. Dobro smo se organizovali, imamo sedam kovid ambulanti i čekanje nije duže od pola sata - rekao je Bekić.

Dr Bekić kaže da je potrebno da u kovid ambulantu dođu svi koji imaju simptome ili su imali sporan kontakt, a primarna zdravstvena zaštita adaptira se postojećim uslovima.

- Ne mogu građani da ocene da li će se nešto zakomplikovati ili neće. Pokušavamo da pružimo uslugu svim građanima. Pre svega treba da dođu stariji građani koji imaju komorbiditete jer su najrizičnija grupa. Za sada mladi i radno sposobno stanovništvo su najviše u kovid ustanovama, ali kada virus počne da mnogo više cirkuliše kroz stariju populaciju, očekujem da će biti potencijalni problem - kaže Bekić.

Zbog manjeg interesovanja za imunizaciju, u ponedeljak se zatvaraju vakcinalni punktovi Stadion, Rajićeva i Ikea, ostaje Galerija koja će raditi od 12 do 20 časova i svi drugi punktovi u domovima zdravlja, rekao je dr Bekić.

- Ako dođe do pogoršanja epidemijske situacije, tada se planira i otvaranje kovid sistema na Sajmu - zaključio je Bekić.