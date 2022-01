OPREZ! DELTA SOJ JE I DALJE TU: U Srbiji se svakog dana skoro 3.000 ljudi zarazi NAJOPASNIJOM MUTACIJOM KORONE

Omikron jeste dominantan, ali i delta je i dalje tu.

Iako mnogi smatraju da je omikron završna faza pandemije i neprekidno ponavljaju kako ova mutacija ne izaziva teže infekcije, opasne po život, podaci sa terena govore da je i dalje oko 20 odsto obolelih zaraženo delta sojem, najopasnijom mutacijom kovida. Kada se kaže da je "svaki peti" zaražen deltom, to možda i ne zvuči kao opasnost, ali kada se to prevede u brojke dolazimo do vrlo ozbiljne računice: Ako dnevno imamo 12 do 15.000 zaraženih, to znači da se svakih 24 sata oko 2.500 do 3.000 ljudi zarazi sojem virusa koji je odneo najviše života tokom pandemije.

Prema rečima kliničara, u bolnicama je ubedljivo najviše onih koji su inficirani delta sojem, što samo potvrđuje našu prethodnu tezu. Kada tome dodamo i činjenicu da osobe sa slabijim imunitetom, nevakcinisani i stariji imaju teške simptome bolesti ili čak umiru i od omirkona, jasno je da ne smemo dozvoliti bilo kakvo opuštanje.

Epidemiolog dr Radmilo Petrović kaže da je u celoj stvari utešno to što omikron sasvim potiskuje deltu, jer je daleko zarazniji i da to može doneti spasonosni efekat.

- Nadam se da neće doći ova varijanta koja se pojavila u Evropi, ova podvarijanta omirkon soja. Zapravo, bilo koji soj, i delta i omikron, mogu da izazovu teške kliničke slike kod onih koji imaju pridružene bolesti i rekao bih da u bolnicama dominiraju upravo ti pacijenti.

Smatram da će omikron potisnuti deltu jer ima takvu inkubaciju, ona ima veći stepen zaražavanja, zato što jedan zaraženi omikronom uspeva da zarazi 10 do12 ljudi, a kod delte zaražavanje ide do tri osobe. Dakle, omikron je brži u tom osvajanju terena, pa će potisnuti i deltu - objašnjava dr Petrović.

Talas će trajati dva do tri meseca

Na pitanje šta nam sledi dalje, da li treba da strahujemo, epidemiolog odgovara da oni sa tri doze vakcine ne treba da strahuju, dok drugima savetuje da pristupe vakcinaciji jer jedino tako možemo očekivati povratak u normalne životne tokove.

- Dok omikron vlada teritorijom i stanovništvom, on ne dozvoljava drugim virusima da uzmu veći zamah. Tek kada omikron bude splasnuo, onda se mogu pojavljivati neki drugi virusi. Tako da je sada omikron zarazio 50, pa i više od 50 odsto stanovnika. Svaki zatvoreni prostor gde imate više od troje, četvoro ljudi, sigurno jedan od prisutnih ima omikron - priča dr Petrović.

Da li smanjena izolacija predstavlja opasnost

Izolacija je nekada trajala 14 dana, a sada je smanjena na sedam. Nameće se pitanje, da li to predstavlja neku opasnost za nas, dr Petrović kaže da je to sasvim u redu da bude tako.

- Trebalo je smanjiti i to treba tako da bude. Sa onim od 14 dana pokazala se samo teorijska mogućnost za inkubacioni period. U praksi, ako je neko zaražen on simptome dobije tokom sedam dana, i zato je skraćeno vreme jer zaražena osoba posle toga ne luči virus - dodaje epidemiolog.

Kako ističe sagovornik, on se nada da će krajem godine korona virus posustati, te da će sklopiti kompromis sa nama i postati blaža infekcija koja će se kao grip pojavljivati svake godine.

- Talas će trajati dva do tri meseca, posle toga će lagano ući u završnicu, jer će omikron soj zaraziti 70 odsto stanovnika, sigurni će biti oni koji su primili tri doze bilo koje vakcine. Zato kažem, bolje sprečiti nego lečiti, pa makar to bili i savremeni lekovi. Vakcina je jedini pravi i ispravan put i pozivam ljude na vakcinaciju - zaključuje dr Petrović.

Omikron dominira, delta daje teže kliničke slike

Doktor Snežana Jovanović, rukovodilac "Vatrenog oka", pre nekoliko dana izjavila je da definitivno sada u Srbiji dominira omikron soj, ali je takođe potvrdila i prisustvo delte.

- Prema podacima Medicinskog fakulteta Univerziteta u Beogradu u decembru je dominirao delta soj, a nakon Nove godine je bilo 80 procenata delte, 20 procenata omikrona, a sredinom januara 2022. se obrnula situacija - 80 procenata je omikron, a 20 procenata delta", navela je Jovanovićeva.

I ona je istakla da ne treba zaboraviti da delta ponekad daje i teže kliničke slike.

- U labaratoriji početkom decembra bilo je 8 do 10 procenata pozitivnih od ukupno urađenih uzoraka. Negde 6, 7. januara procenat pozitivnosti se povećao na 42 do 43 procenata i poslednja tri dana od 50 do 54 procenata od ukupnog broja obrađenih uzoraka su pozitivni pi-si-ar testom - navodi Snežana Jovanović.

Delta se prepoznaje po kliničkoj slici

Od početka ove godine u Batajnici je hospitalizovano ukupno 1.258 bolesnika, a samo za prethodnih sedam dana primili smo 479 bolesnika na lečenje. Klinička slika kod Omikron soja je veoma blaga i najčešće se infekcija zadržava u gornjim disajnim putevima, tako da su veoma retke infekcije pluća“, izjavila je za Betu direktorka Kovid bolnice u Batajnici prof.dr Tatjan Adžić Vukičević.

Kako je dodala i dalje je veoma prisutan Delta soj virusa, „što se indirektno može utvrditi na osnovu težine kliničkih slika i pneumonija kod najteže obolelih, uključujući one koji su na mehaničkoj ventilaciji“.

- Njihove kliničke slike se ne razlikuju od onih tokom oktobra ili decembra 2021. godine. Smrtnost kod Delta soja bolesnika na respiratoru iznosi preko 90 odsto - rekla je dr Adžić Vukićević.