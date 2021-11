DA LI ONI KOJI SU PRELEŽALI DELTA SOJ IMAJU IMUNITET I NA DELTA PLUS? Doktori uplašeni - mnogo se brzo prenosi!

Nismo se pošteno izborili ni sa vuhanskim ni sa delta sojom, a pred vratima nam je nova varijanta korone – delta plus soj. Prvi slučaj tog novog soja zabeležen je u susednoj Hrvatskoj zbog čega je vreme da se zapitamo da li barem oni što su preležali delta soj imaju imunitet na delta plus soj?

Nažalost, sa pojavom svakog novog soja kovida 19 slušamo manje-više slične, zastrašujuće priče pa je tako zamenica Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo Ivana Pavić Šimetin potvrdila je da je u Čakovcu registrovan prvi slučaj delta plus soja koji se “mnogo brže i lakše prenosi”.

Svaki novi soj lakše se i brže prenosi

Da su novi sojevi tokom pandemije virulentniji pokazuje i primer četvrtog talasa u Srbiji tokom kojeg je dominantan delta soj. U ovom još aktuelnom talasu oboreni su gotovo svi negativni korona rekordi iz prethodnih talasa kada je dominirao alfa ili vuhanski soj. Premašen je broj zaraženih dnevno, a nažalost, sva je prilika da će nam ovaj talas doneti i najveći broj umrlih u jednom danu.

Prema najnovijem preseku, od kovida je u poslednjih 24 sata preminulo 68 ljudi što je svega jedan manje od negativnog rekorda zabeleženog 4. decembra prošle godine. Ove korona brojke još više zabrinjavaju ako se ima u vidu da skoro godinu dana neuspešno traje vakcinacija pošto još nije ni 50 odsto opšte populacije imunizovano.

Zbog toga nam ne preostaje ništa drugo nego da razmišljamo da li i ko može biti otporan na najnoviji soj virusa koji nam je praktično u komšiluku?

Još se tačno ne zna koliko imunitet traje nakon preležane korone

Imunolog Tomislav Radulović ističe da oni koji su preležali delta soj trebalo bi da imaju imunitet i na delta plus soj.

- Trebalo bi da ima imunitet zato što se virus nije u potpunosti promenio. E sad i dalje je veliko pitanje koliko traje imunitet kada preležiš virus. Za to su potrebna velika istraživanja koja zahtevaju nekoliko godina rada. Studije do sada nisu obuhvatile veliki broj ljudi da bismo mogli sa sigurnošću da odgovorimo na to pitanje – objašnjava Radulović.

Kako kaže, praksa je pokazala do sada da se svaki novi soj brže prenosi od prethodnog.

- Takođe, ispostavilo se da novi sojevi ne daju i težu kliničku sliku. To znači da oni koji su vakcinisani u velikoj meri neće biti hospitalizovani i završiti na respiratoru. Zato mi je i dalje nejasno zbog čega se nevakcinisani svesno izlažu riziku, a svakodnevno imamo iz kovid bolnica izveštaje da 95 odsto pacijenata nije primilo nijednu dozu vakcine – naglašava Radulović.

Sagovornik podvlači da to kakav će novi soj virusa biti zavisi od više faktora.

- Može da se desi da bude i manje virulentan ako imamo veći broj vakcinisanih jer virus lakše se prenosi I lakše pravi antigenske promene na nevakcinisanima – zaključuje Radulović.

Najteža epidemija zabeležena u svetu i kod nasNa pojavu delta plus soja upozorio je i epidemiolog i član Kriznog štaba Branislav Tiodorović.

- Kao što vidite, delta soj je veoma zarazan, a uskoro će nam doći i delta plus soj, zarazniji i od ovoga. Ovo je najteža epidemija koja je zabeležena i u svetu i kod nas. Na sledećoj sednici procenjivaćemo i pojavu sezonskog gripa, a znate da kada je grip u pitanju, da su deca ta koja ga lakše raznose – apostrofirao je Tiodorović.

Poznati epidemiolog naglasio je da više nije optimista.

-U junu sam govorio da postoje dva scenarija. Jedan je da moraju da se strogo poštuju mere i da ide kažnjavanje. Taj scenario je propao, a ostao ovaj drugi, masovno razboljevanje – podvlači Tiodorović.

Kako kaže, po tom scenariju će se zaražavati i vakcinisane osobe samo što će virus podneti lakše.

- Sve će trajati dok se očigledno svi ne zaraze, a virus će na žalost, po tom scenariju, odneti mnoge žrtve. Opet imamo dva izbora, ili ćemo se uozbiljiti i pokušati da smirimo situaciju i dovedemo je u kontrolisanu ili neće biti dobro - rekao je Tiodorović.

Udovičić: Delta plus je verovatno već stigao

Komandant vojne bolnice na Karaburmi Ivo Udovičić rekao je da imamo razloga za veliku zabrinutost, jer je delta plus soj mutirao na spajku, na delu gde ulazi u ćelije, to je mnogo zaraznija forma virusa.

- Verovatno je stigao u Srbiju - kaže Udovičić i dodaje:

"Moramo da se zabrinemo, virus je zarazniji - izazvaće veći broj obolelih na dnevnom nivou i samim tim i teže kliničke slike".

