Ponedeljak jutro mraz u skoro celoj zemlji, u toku dana blago otopljenje - Evo kolika nas temperatura očekuje!

U ponedeljak jutro nas očekuje mraz, a tokom dana malo toplije od proseka. Pre podne nas očekuju sunčani periodi, a popodne postepeno naoblačenje na severu Srbije i kiša uveče na severu, a zatim i zapadu Srbije.

U noći ka utorku zahlađenje pa će kiša preći u sneg, najpre na zapadu Srbije. Vetar slab južni i jugoistočni, u pomoravlju i podunavlju umeren.

Pritisak oko normale i u padu. Minimalna jutarnja temperatura od -8°C u Požegi do 1°C u Beogradu, a maksimalna dnevna od 4°C na jugoistoku do 10°C u Loznici.

Uveče kiša na severu i zapadu Srbije i širi se tokom noći na ostale krajeve uz pad temperature i prelazak u sneg. Temperatura u 22h od 0°C do 4°C.

U Beogradu će danas biti malo toplije od proseka sa sunčanim periodima, a krajem dana postepeno naoblačenje i kiša uveče. Vetar ujutru slab zapadni, a zatim umeren jugoistočni. Pritisak oko normale i u padu.

Minimalna temperatura 1°C, a maksimalna dnevna do 8°C. Uveče kiša i zahlađenje, pa će u noći ka utorku biti susnežice i snega. Temperatura u 22h 2°C.

Na jugu Srbije ponedeljak jutro donosi slab mraz, a tokom dana malo toplije od proseka sa sunčanim periodima. Vetar slab južni. Pritisak oko normale i u padu. Minimalna temperatura -3°C, a maksimalna do 7°C.

U Užičkom regionu u ponedeljak će biti takođe mraz. Tokom dana malo toplije od proseka sa sunčanim periodima, a popodne postepeno naoblačenje i kiša uveče. U noći ka utorku zahlađenje pa će kiša preći u sneg. Vetar slab južni. Pritisak oko normale i u padu. Minimalna jutarnja temperatura od -8°C do -4°C a maksimalna dnevna od 4°C do 6°C. Na Zlatiboru i Tari do 2°C na 1000 mnv.

U Vojvodini će u ponedeljak ujutru biti slab mraz. Pre podne sunčani periodi, a popodne postepeno naoblačenje i kiša uveče. U noći ka utorku zahlađenje pa će kiša preći u sneg, najpre na zapadu Vojvodine. Biće malo padavina. Vetar slab do umeren jugoistočni. Pritisak u padu. Minimalna temperatura od -5°C do -2°C, a maksimalna dnevna od 5°C na jugu Banata do 8°C na zapadu Vojvodine. Uveče kiša koja prelazi u susnežicu tokom noći. Temperatura u 22h od 1°C do 3°C.

Novi Sad: U ponedeljak malo toplije od proseka sa sunčanim periodima, a krajem dana naoblačenje i kiša. Vetar slab do umeren jugoistočni. Pritisak malo ispod normale.

Minimalna temperatura -2°C, a maksimalna 7°C. Uveče kiša i zahlađenje, pa će u noći ka utorku biti susnežice. Temperatura u 22h 2°C.

