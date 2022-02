ANJA JE BORBENA GRACIJA SRPSKE VOJNE AVIJACIJE - Ona je bila prva žena pilot helikoptera u VS, svojom lepotom pleni poglede, a EVO KAKO JE IZGLEDAO NJEN PUT DO 'NEBA'!

Kao dvadesetdvogodišnjakinja, Anja Krneta, tada studentkinja četvrte godine Vojne akademije, postala je prva žena pilot helikoptera u istoriji srpske avijacije. Kada je prvi put sama poleteta helikopterom, ušla je u istoriju.

Anja je oduvek želela da postane pilot pa joj na Akademiji nije bilo teško da savlada zahtevne tehnike letenja. Kada je uspešno završila obuku za pilota istakla je da joj nije bilo teško jer je to zaista zanima.

- Privlačilo me to od malih nogu, radim to sa ljubavlju i nemam nikakav problem sa tim. Što se tiče motora, konstrukcije, te muške stvari, nikada nismo imala problem s tim”, rekla je tada Anja.

“Helikopter ima dve palice, avion jednu i za helikopter morate da imate jako dobru koordinaciju pokreta ruku i nogu, dok to za avion i nije toliko karakteristično”, istakla je Anja.

Kada je prvi put vozila svoju „gazelu“ izjavila je da je to nešto što treba doživeti, ali i da ne treba zaboraviti da se za to sprema mesecima i mesecima i tek kad je čovek sto odsto spreman na zemlji, onda može i gore u nebo!

Anjin otac Dušan bio je pilot „orla” u RV i PVO.

"Oduvek sam govorila da ću da budem pilot. Otac me je stalno vodio na posao, Deda Mraz je dolazio avionom... Znala sam da nema žena pilota, ali sam pitala da li ja mogu samo da perem avione, samo da sam tu, pored aviona", ispričala jednom prilikom Anja.

Roditeljima je, kako kaže, to bilo ineteresantno, dok na polugodištu IV godine gimnazije nije saznala da se otvara konkurs za prijem devojaka na Vojnu akademiju - smer avijacija.

"Bila sam oduševljena, ali su mi roditelji rekli da me neće pustiti da upišem, jer znam kakav je to posao, šta takav život nosi sa sobom... Otac je bio izričit. Čak su mi uzeli sva dokumenta da se ne bih sama prijavila" ispričala je Anja, i dodala:

"Na dan kada je isticao rok za prijavu, otac je popustio.

Računali su, kako kaže Anja, da neće proći vrlo zahtevne lekarske preglede.

Njeni rezultati, međutim, bili su odlični, potom je prošla i preživljavanje u prirodi, padobranski skok, a zatim i mesec dana selektivnog letenja na Batajnici. Bila je jedna od 13 upisanih na smer avijacije.

Roditelji su bili dovedeni pred svršen čin. Sve to naročito teško podnela je majka. Otac je nastavio da bude strog, pa se tako za vikend, kada je imala odsustvo, nisu zajedno vraćali za Novi Sad, već je morala sama da se snađe za prevoz.

Iako joj je želja bila da, poput oca, leti na „orlu” koji je „najfenomenalniji avion koji postoji”, sudbina je htela da je rasporede na helikoptere.

"U početku mi je bilo teško da prihvatim to. Ali kad sam prvi put zalebdela u „gazeli”, zaboravila sam na avione", dodaje ona.

Anja je danas kapetan prve klase iz 890 mešovite helikopterske eskadrile, odgovorno i ponosno obavlja svoj posao, i poziva sve one koji su zainteresovani da pođu njenim putem da to i učine.

RASPISAN KONKURS Ministarstvo odbrane i Vojska Srbije raspisali su konkurs za rezervne oficire roda avijacije, kao i prijem podoficira u ratno vazduhoplovstvo i PVO. Kapetan Anja Krneta istakla je za PINK da će najuspešniji polaznici kursa imati priliku da stupe u aktivnu vojnu službu, dobiju zvanje potporučnika roda avijacije i nastave letačku obuku kako bi postali piloti ratnog vazduhoplovstva. - Osnovni uslov jeste da kandidati imaju do 27 godina i imaju diplomu o završenim osnovnim akademskim studijama – rekla je Krnjeta.

