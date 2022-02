ACA TRČI ZA MANASTIR SVETE TROJICE: Konak izgoreo u velikom požaru! 'To me je pogodilo i kao čoveka i kao vernika!'

Veliki požar koji je pre šest dana izbio u konaku Manastira Svete Trojice u Bijelim vodama kod Ljubovije uznemirio je mnoge ljude, a među njima je i Aleksandar Kikanović, loznički ultramaratonac i promoter sporta opštine Krupanj.

Čim je video kakva je nevolja snašla iskušenike tog manastira rešio je da učino ono što je u njegovoj moći, istrči maraton i ukaže na potrebnu da se pomogne u obnovi oštećenog konaka.

Kikanović na put kreće u nedelju ujutru, oko pet sati, a posle jedanaest sati trčanja trebalo bi da prevali oko 80 kilometara puta, koliko ga deli od Loznice do Manastira Svete Trojice.

- Strašno je to što se dogodilo i hvala Bogu pa niko nije povređen u tom velikom požaru. Kao čoveka i vernika pogodio me taj prizor vatrene stihije koja guta sve pred sobom i odmah sam rešio da učinim što mogu. Trčim ovaj maraton sa željom da skrenem pažnju na tu nesreću i podstaknem ljude dobre volje da pomognu ko, kako i koliko može. Do sada sam u humanitarnim maratonima u tome uspevao i nadam se da će tako biti i sada. Želeo bih da se što više ljudi uključi kako bi konak što pre bio obnovljen i dobio izgleda kao pre požara – kazao je danas Kikanović, čovek koji iza sebe ima više od četiri hiljade kilometara humanitarnih maratona.

Inače, iz Eparhije šabačke upućen je apel za pomoć u obnovi Manastira Svete Trojice u Bijelim vodama kod Ljubovije. Dinarska sredstva mogu se uplatiti na račun : SPC Eparhija šabačka broj 325-9500600032738-97 sa naznakom za obnovu Manastira u Bijelim vodama. Podsetimo, požar koji je pričino veliku materijalnu štetu na konaku u Manastiru Svete Trojice izbio je u večernjim satima drugog februara i na svu sreću u njemu nije bilo povređenih.