'U NOVOM SADU JE DOŠLO DO NAPADA NA PRIPADNIKE SNS' Dačić: Osuđujemo najoštrije svaki odlazak ispred prostorija stranaka i privatnih imovina

Izvor: Pink.rs, Foto: Tanjug/Jadranka Ilić ||

Građani Srbijesu se okupili večeras u gradovima širom Szemlje kako bi pružili podršku predsedniku Vučiću i odgovornoj politici koju vodi. Za to vreme blokaderi nastavljaju da prave haos i napadaju sve koji ne misle kao oni.

Ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić, obratio se javnosti i rekao da je policija većeras morala da interveniše nekoliko puta.

- Više puta smo upozoravali da odlazak ispred prostorija drugih stranaka ili na privatne adrese predstavlja rizik i opasnost po živote i imovine drugih lica Nažalost, u Novom Sadu je došlo do napada na pripadnike SNS-a u Stražilovskoj ulici i tom prilikom je povređen jedan policijski službenik. Osuđujemo nasilje i želim da zahvalim svim policajcima koji sve ovo trpe prethodnih meseci - rekao je Dačić.

Dačić dodaje da je policija morala da interveniše kako bi sprovela javni red i mir.

- Uloga i zadatak policije je da očuva javni red i mir, da zaštiti bezbednost svih građana. I upozoravamo sve da svi poštuju zakon, da niko ne krši zakon. Protiv svih onih koji krše zakon, biće primenjene sankcije, odnosno biće podnete krivične ili prekršajne prijave. Te akcije služe samo da se što više izazove sukob u Srbiji - rekao je Dačić.

Dačić je još jednom pozvao na mir.

- Danas je veliki broj SNS-a prisutan ispred svojih prostorija. Taj broj je i veći nego broj onih koji su, kad govorimo o celoj Srbiji, pa i o Beogradu, veći nego oni koji su došli da protestuju ispred. Kako u jednom višepartijskom sistemu neko može da govori o tome da može da bude normalno da neko napada druge političke stranke - rekao je Dačić.

Ponovo je istakao da je bitno da ne dolazi do sukoba.

- Želim da podsetim da smo u sličnoj situaciji imali nasilje u Beogradu celu noć, u kojoj je policija morala da obezbeđuje i fudbalsku utakmicu, gde je bilo više od hiljadu policajaca angažovano, a nakon toga i celu noć praktično sprečavala napade na druge političke neistomišljenike i napade na policijske službenike.

Autor: Iva Besarabić

