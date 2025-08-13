AKTUELNO

HILJADE LJUDI USTALO DA BRANI DOMOVE OD BLOKADERA! Okupljanja u gradovima širom Srbije - Ori se 'ACO SRBINE' (FOTO+VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: Privatna arhiva ||

Građani su se okupili večeras u gradovima širom Srbije. Kako se može videti na slikama i snimcima sa lica mesta, na hiljade ljudi ustalo da brani svoje domove od blokadera!

BEOGRAD

U ulici Kneza Miloša u Beogradu takođe se okupio veliki broj građana kako bi pružio podršku predsedniku Vučiću i odgovornoj politici koju vodi.

Video: Privatna arhiva

BAČ

Građani su se okupili i u Baču, gde su zapaljene baklje.

Foto: Privatna arhiva

RUMA

U Rumi se takođe okupilo oko 500 ljudi.

ŠID

Nekoliko stotina članova SNS okupilo se večeras ispred prostorija te stranke u Šidu.

Tamo je trenutno, kako saznajemo, 450 simpatizera najveće stranke u Srbiji, a okupljeni su u jednom trenutku počeli da skandiraju "Aco, Srbine".

Foto: Privatna arhiva

SOMBOR

Okupljanje je u Somboru, gde ih je u glavnoj ulici bilo oko 600, dok je oko 1.000 građana izašlo na ulicu u Subotici.

Video: Privatna arhiva

