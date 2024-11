Drama u Rusiji: Vatra guta bolnicu, ljudi skaču kroz prozor (VIDEO)

Ogroman požar izbio je u bolnici u Rusiji, a na snimcima sa društvenih mreža može se videti kako ljudi beže od vatrene stihije skačući sa prozora zdravstvene ustanove.

Ruski mediji su jutros prijavili da krov Centralne bolnice br. 3 u Jekaterinburgu gori, a da su pacijenti i posetioci evakuisani, piše Mirror.

Na snimku na društvenim mrežama vidi se kako ljudi skaču sa prozora na krov druge bolničke zgrade, koji je prekriven snegom.

Navodno je do sada evakuisano oko 350 ljudi.

Do ovog trenutka vatra je lokalizovana na 300 kvadratnih metara. Uzroci požara trenutno su nepoznati. Navodno je požar krenuo sa krova koji je nedavno renoviran.

Yekaterinburg, Russia ❗

Black Bavovna 🔥🔥🔥💨

UPD: The fire on the roof of the hospital's administrative building has been localized to 300 square meters, the Russian Emergencies Ministry reported. 350 people went outside on their own.Two people who were repairing the roof… https://t.co/GDZF1WZR2T pic.twitter.com/2FxTf0yXma