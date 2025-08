Grupa od oko 500 blokadera nastavila je večeras sa akcijom maltretiranja ljudi na državnim ili gradskim funkcijama i uznemiravanjem njihovih porodica.

Večeras su se tako okupili i ispred kuće brata predsednice Skupštine Srbije Ane Brnabić.

Tim povodom, Brnabić se oglasila za Informer TV.

- Ispred porodične kuće mog brata Igora u kojem živi sa suprugom i starijim sinom (21) i devojčicom koja ima samo 6 godina i možete misliti kako njoj objasniti zašto grupa od 400-500 ljudi staje ispred kuće u kojoj živite i skandira "robija, sns mafija" i različite druge pretnje i uvrede. Najteže je objasniti to deci koju maltretiraju, ali Igor nije prvi kojem se to dešava, on nije funkcioner, već mu se to dešava samo što je moj brat.

- Vi vidite da je to deo jedne šire sveobuhvatne agende za destabilizaciju i rušenje Srbije. Da idete ispred kuća ljudi i pretite njihovim porodicama i plašite njihovu maloletnu decu. Takođe su na njegovu kapiju izlepili različite simbole. Ponavlja se ono što smo imali u Drugom svetskom ratu u Evropi. Tako su obeležavali kuću porodice Vladimira Balaća koji je jedan od najboljih, ako ne i najbolji student fakulteta u Novom Sadu. I njegovu kuću i njegovih roditelja su tako obeležavali. To su ljudi koji baštine svaku tehniku fašističkog terora.

- Ako misle da su bilo koga uplašili ili pokolebali ovim, uradili su upravo suprotno. Niko častan i pošten nikada pred takvima neće da se sklanja. Borićemo se još više.

Istakla je da će deci ostati traume od ovakvog ponašanja blokadera.

