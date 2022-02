PROLEĆE U FEBRUARU SE NASTAVLJA: Nakon tmurnog dana, temperature rastu! U pojedinim mestima danas i do 20 stepeni!

Jutarnja temperatura biće od nula do 6 stepeni.

Danas u Srbiji ujutru umereno do potpuno oblačno vreme na severu ponegde sa slabom kišom. Tokom dana pretežno sunčano i toplije. Uveče na severu, a tokom noći i u ostalim krajevima novo prolazno naoblačenje mestimično sa kišom.

Vetar slab i umeren, južni i jugozapadni, uveče na severu i zapadu u skretanju na severozapadni pravac.

Jutarnja temperatura biće od od nule do 6 stepeni, najviša dnevna od 14 do 19 stepeni, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod.

U Beogradu, takođe, ujutro umereno do potpuno oblačno uz mogućnost slabe kiše. Tokom dana pretežno sunčano i toplije. Vetar slab i umeren, jugozapadni, uveče i tokom noći u skretanju na severozapadni pravac.

Jutarnja temperatura biće od 4 do 6, najviša dnevna oko 18 stepeni. U toku noći novo prolazno naoblačenje sa kišom.

Do 24. februara uglavnom sunčano i toplo vreme za ovo doba godine, samo se u nedelju i utorak očekuju prolazna naoblačenja mestimično sa kišom, na visokim planinama sa snegom.

Nastavlja se veoma topao februar



Đorđe Đurić, meteorolog kaže da se nastavlja veoma topao februar, da će danas biti i do 20 stepeni. Toplo se očekuje i u nastavku februara. I pored manjih zahlađenja, ostaće natprosečeno toplo vreme i bez zime na vidiku.

- Nastavlja se natprosečno topao februar. Iza nas je oblačna i kišovita noć, ali i topla sa tempetaturom koja se u mnogim predelima Srbije nije spuštala ispod 8 stepeni, što je viša temperatura od srednje maksimalne temperature za sredinu februara. S obzirom na to da je prosek maksimalne temperature za ovo doba godine od 3 do 8 stepeni, vidimo da su one ovog februara više za 7-8 stepeni, neretko i za više od 10 stepeni - kaže Đurić.

U nastavku dana očekuje se oblačno, a prestanak kiše u svim predelima očekuje se do kraja dana. Maksimalna temperatura biće od 8 do 14 stepeni, u Beogradu do 12 stepeni.

- I u narednom periodu snažni cikloni premeštaće se preko severne i zapadne Evrope, a zajedno sa njima i oblačni sistemi sa padavinama. Ujedno, ovi sistemi će uslovljavati i južna strujanja ka našem području, uz dotok tople vazdušne mase sa Mediterana. U četvrtak će u prilog tome ići i snažan termički greben na visini sa jugozapada, dok se u prizemlju očekuje uticaj anticiklona i vioskog vazdušnog pritiska.

