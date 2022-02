KAKO JE TO MOGUĆE? Dete u tri nedelje dva puta imalo koronu - Evo kako stručnjaci objašnjavaju ovaj fenomen: Imunitet kod mališana je specifičan

Devojčica iz Beograda, učenica trećeg razreda osnovne škole, u tri nedelje dva puta je imala kovid. Ona se najpre izlečila i vratila u školu, ali je ubrzo opet obolela, na čuđenje i nevericu lekara i porodice.

Šta je tačno u pitanju, niko ne zna - dva različita soja korone, produžena pozitivnost ili nešto treće.

Dr Olivera Ostojić, načelnica dečje bolnice u KBC "Dr Dragiša Mišović", koja je sve vreme u kovid sistemu, objašnjava da ima dece koja su i duže vreme, po nekoliko nedelja, pozitivna, pa čak i da nemaju nikakve simptome.

O ovoj temi su za jutarnji program Kurir televizije govorili prof. dr Sergej Boljević, šef Katedre patologije na Sečenovskom univerzitetu u Moskvi i Saša Milićević, pedijatar.

- Mi smo zaustavili taj talas omikrona u Rusiji koji je bio vrlo žestok. Kod nas to dolazi 2,3,4 nedelje posle Zapadne Evrope. Situacija je pod kontrolom. Mislim da će to u nekom narednom periodu da se smiri. Akademik Insburk hteo je da krene u ispitivanje vakcine za decu od šest do 11 godina. Nije mogao da nađe nijedno dete da nije imalo antitela. Sada govorim o Moskvi - sva deca su preležala koronu. Možda i po nekoliko puta. Deca su se dosta zarazila i mislim da je tako svuda. Sputnjik M je vakcina koja se primenjuje kod dece od 12 do 18 godina. Vakcina je prošla klinička ispitivanja. Sputnjik lajt je sada najbolja vakcina i kao buster 100 odsto štiti tri meseca - rekao je Boljević.

Milićević ističe da je bilo dosta slučajeva asimptomatskih pacijenata.

- Imunitet kod dece je specifičan. Dečiji organizmi mnogo bolje podnose sve. Sada se pojavljuje nova vrsta infekcije. Simptomi su isti kao i prvi put, a mnogo je slučajeva i asimptomatskih slučajeva. Nije jasno zbog čega se događa. Postkovid simptomi se kod dece mnogo bolje tolerišu - rekao je pedijatar.

Milićević ističe da su simptomi kod dece različiti i da se razlikuju od životne dobi.

- Kod starije dece se ispoljava najčešće zamaranjem. To su deca koja idu na treninge, najčešće primete da nemaju snage, a dešava im se i tahikardija. Mlađi pacijenti imaju nedostatak apetita i neraspoloženi su. Nekada se desi i dijareja. Sve zavisi od uzrasta i imuniteta. Često ne može da se odredi da li je zaraza ili postkovid simptom - rekao je Milićević.

