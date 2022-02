OBLAČNO I HLADNO! Ne izlazite bez kišobrana - PONEGDE I SUSNEŽICA!

Danas oblačno i hladno sa kišom, a na planinama iznad 800 metara nadmorske visine sa snegom. U nižim predelima zapadne i južne Srbije je moguća susnežica.

Više padavina biće u jugozapadnoj i južnoj Srbiji, a vrlo malo ili nimalo po Vojvodini. Vetar umeren do pojačan istočni i severoistočni. Pritisak iznad normale.

Minimalna temperatura od 0°C do 4°C, a maksimalna dnevna od 4°C u Užicu i Dimitrovgradu do 10°C po Vojvodini. Uveče na zapadu i jugu kiša i susnežica, a na severu uglavnom suvo. Temperatura u 22h od 1°C do 4°C.

Beograd: U nedelju promenljivo oblačno i hladno sa kišom povremeno, mada će biti i dužih suvih perioda. Vetar umeren istočni i severoistočni. Pritisak iznad normale. Minimalna temperatura 3°C, a maksimalna do 8°C. Uveče kiša. Temperatura u 22h 4°C.

Niš: U nedelju oblačno sa kišom. Vetar umeren istočni i severoistočni. Pritisak iznad normale. Minimalna temperatura 3°C, a maksimalna do 8°C.

Užički region: U nedelju hladno i oblačno sa kišom i susnežicom, a na planinama iznad 800 mnv sa snegom. U nižim predelima je moguć ponegde vlažan sneg. Vetar slab do umeren istočni i severoistočni. Pritisak iznad normale.

Minimalna temperatura od 1°C do 3°C, a maksimalna dnevna od 4°C do 6°C. Na Zlatiboru i Tari oblačno sa snegom i najviše do 0°C na 1000 mnv.

VOJVODINA: U nedelju promenljivo oblačno sa kišom povremeno na jugu Vojvodine, a u ostalim predelima suvo. Vetar umeren do pojačan istočni i severoistočni. Pritisak iznad normale. Minimalna temperatura od 0°C do 3°C, a maksimalna dnevna od 7°C do 10°C. Uveče suvo u većini krajeva. Temperatura u 22h od 2°C do 4°C.

Novi Sad: U nedelju promenljivo oblačno i veći deo dana suvo, mada nije isključena kratkotrajna kiša. Vetar umeren istočni i severoistočni. Pritisak iznad normale. Minimalna temperatura 2°C, a maksimalna do 9°C. Uveče suvo. Temperatura u 22h 3°C.



Subotica: U nedelju promenljivo oblačno i veći deo dana suvo. Vetar umeren do pojačan severni. Pritisak iznad normale. Minimalna temperatura 1°C, a maksimalna do 9°C.

Vreme narednih dana: U ponedeljak oblačno i hladno sa kišom i susnežicom, a na planinama iznad 800 mnv sa snegom. U nižim predelima zapadne Srbije je moguć i sneg. Vetar umeren severnih pravaca. Pritisak iznad normale. Minimalna temperatura od -1°C do 2°C, a maksimalna dnevna od 4°C do 8°C.

U utorak na severu Srbije suvo, a u ostalim predelima oblačno sa kišom i susnežicom.

U sredu svugde suvo sa sunčanim periodima uz manji porast dnevne temperature.

