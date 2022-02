MUKE AVIONA IZ BEOGRADA DO MOSKVE - LETEO SKORO 6 SATI! Pogledajte kuda je morao da se kreće (FOTO)

Ruska uprava za civilno vazduhoplovstvo zabranila je danas ograničenje na letove avio-prevoznika 36 država, koje je u skladu sa normama međunarodnog prava. To je urađeno kao odgovor na zabranu evropskih država da obavljanje letova civilnih aviona kojima upravljaju ruski avioprevoznici i/ili su registrovani u Rusiji.

Među kompanijama kojima je zabranjeno da koriste vazdušni prostor Rusije su one iz Velike Britanije, Nemačke, Španije, Italije i Kanade. Podsetimo, Evropska unija je u nedelju usvojila odluku da potpuno zatvori vazdušni prostor za sve ruske avione, a toj odluci pridružile su se i druge zemlje koje nisu njene članice.

Kao posledica toga, letovi koji su u fazi realizacije bili u trenutku odluke, morali su da nađu alternativne puteve. Kako pokazuje sajt Flightradar, na kojem se mogu pratiti rute, jedan avion ruskoG Aeroflota vratio se iz Beograda za Moskvu preko Kazahstana. Reč je o avionu s brojem leta 2091, koji je leteo 5 sati i 45 minuta, dok bi mu u redovnom saobraćaju bi mu trebalo oko dva i po sata.

Pogledajte kako je izgledala njegova putanja letenja:

Aeroflot flight #SU2091 returned from Belgrade to Moscow, via... Kazakhstan. Flight time 5h 45min instead of previous 2h 35min. https://t.co/PXoycTIhvn pic.twitter.com/AM9t0peg5w