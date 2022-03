STIŽE NAGLA PROMENA VREMENA, ALI I JEDNA OPASNOST! Naš meteorolog SVE objasnio, evo o čemu se radi!

U Srbiji se sledeće sedmice očekuje se veoma hladno za ovo doba godine.

Meteorolog Marko Čubrilo na svom Fejsbuku napisao je da nam se iz Mediterana približava slab ciklon, a da nam sa severa pritiže hladan vazduh.

Kako je naveo, od 08. marta sledi nam još jači hladan prodor ali najverovatnije bez sekundarne ciklogeneze blizu nas jer bi glavni deo hladnog prodora trebao otići malo istočnije.

On navodi da bi vreme moglo biti relativno hladno do oko polovine meseca od kada je moguće otopljenje, kao i da bi mart mogao biti ekstremno suv mesec.

- Pod uticajem ciklona čiji se centar trenutno nalazi nad jugom Italije preko južnih i jugoistočnih predela regiona će se tokom dana širiti oblačnost koja će početi uslovljavati padavine. Uz južni i deo srednjeg Jadrana i u njegovom zaleđu biće uglavnom kiše ili pljuskova, dok bi nad višim delovima Dinarida bilo snežnih padavina. Sneg se povremeno očekuje i na jugoistoku i jugu Srbije, uglavnom preko 600 metara nadmorske visine.

U toku noći ka nedelji oblačna zona će se premeštati dalje na sever i severozapad donoseći većem delu Srbije, Crnoj Gori, istočnoj, središnjoj i delu zapdne BiH, kao i jugu istočne Hrvatska padavine, uglavnom susnežicu ili sneg, dok će do pred zoru nad većim delom Vojvodine u Srbiji i Baranje u Hrvatskoj biti suvo, a zatim se i tamo sutra tokom dana povremeno očekuju susnežica ili sneg. Susnežice i snega će u nedelju od sredine dana povremeno biti i nad većim delom Hrvatske, osim na krajnjem zapadu - naveo je on, i naveo da će padavine znatno intenzivnije biti u planinskim predelima, posebno preko 800mnv i tamo bi se do ponedeljka ujutro lokalno nakupilo i preko 10cm snega, dok bi ispod 800 metara nadmorske visine uglanvom bilo do pet centimara snega,a u nižim predelima uz slabije padavine koje će se mešati sa kišom povremeno bez akumulacije ili lokalno do tri centimetara vlažnog snega - napisao je i dodao da se najmanje padavina nad jugom BiH i zapadom Hrvatske i dodao:

- Vetar sutra u pojačanju, uglavnom severoistočni, duž severnog i većeg dela srednjeg Jadrana jaka i olujna bura, dok će u košavskom području sutra na kratko biti jake košave, koja će već posle podne oslabiti i okrenuti na slab severni vetar - naveo je i dodao da će današnji dnevni maksimum biti od +1 do +9, dok bi se sutra trebao kretati od 0 do +6 stepeni Celzijusa.

- Prvog dana sledeće nedelje i dalje pretežno oblačno uz slabe padavine ponegde i to uglavnom nad severnim, istočnim i južnim predelima regiona (veći deo Srbije, istok Hrvatske i BiH i C.Gora). U nižim predelima osim snega može biti povremeno kiše ili susnežice, dok se preko 700 metara nadmorske visine uglavnom očekuje slab sneg. Vetar severozapadni, posle poden ui pojačanju, dok će se dnevni maksimum kretati od+1 do +7 stepeni Celzijusa - napisao je Čubrilo, dodavši da će potom od utorka pa sve do narednog vikenda ka nama po istočnoj periferiji jakog anticiklona sa jezgrom nad središnjom Evropom i zapadom Rusije priticati relativno hladan ali slabo vlažan vazduh.

- Kako su u poslednjih 24h proračuni modela za vrlo malo pomerili glavninu prodora istočnije od nas šanse za ciklogenezu negde u našoj blizini su sada minimalne. To znači da će tih dana svakako biti hladnije ili znatno hladnije od proseka i vrlo vetrovito. U kopnenim predelima uz jak severni vetar, posebno nad istočnom polovinom regiona, dok će duž Jadrana biti jake i olujne bure. Padavine će uglavnom dolaziti u naletima sa severa i tada nizije dobijaju vrlo malo taloga jer oblaci brzo pređu preko ovog dela našeg regiona. Kada dođu do planiskih predela uticaj visokog terena ih malo uspori i tamo zbog sporijeg premeštanja daju veću količinu padavina - rekao je i objasnio da su za ovakve prodore tipične su pljuskovite padavine, često u obliku snega ili krupe i mešavine gde iz pretežno vedrog vremena dođe vejavica koja traje 5-10min nakon čega ponovo sija sunce. Ti pljuskovi se nad brdsko-planinskom delu regiona znaju spojiti u dugotrajnije snežne padavine te tamo daju više snega.

Sa ovakvom trenutnom situacijom nizije teško da mogu očekivati bilo kakav konkretniji sneg, kako zbog male količine padavina tako i zbog činjenice da je sunce već vrlo visoko na horizontu i da vedrina u toku dana znači maksimume i do +4 stepena Celzijusa. Samo ponegde gde naiđe nešto duži period padanja snega, posebno noću i kasno posle podne može doći do formiranja simboličnog snežnog pokrivača do tri centrimetravisine.

- Jedino sutra i u ponedeljak ponegde gde snežne padavine uz oblačno vreme budu nešto konkrentije i nizije mogu dobiti do oko pet centimetara snega, pre svega nizije Srbije (osim većeg dela Vojvodine), nizije istočne BiH i istočne Hrvatske - rekao je on.

Osim male količine padavina ovakva sinoptika donosi veliku opasnost od jačih mrazeva.

- U koliko se tokom noći javi duži periood vedrine minimumi će sigurno ići znatno ispod nule i mogli bi se kretati od -8 do -3 u nizijama i do oko -15 na planinama. Ovo su temperature koje će sigurno u određenoj meri usloviti oštećenje na već aktiviranim cvetnicama i njihovim pupoljcima, a i neko manje izmrzavanje pšenice je izvesno. Na sreću dnevni maksimumi ne bi trebali ostati ispod nule, barem na u predelima ispod 800 metara nadmorske visine.

Oko 14.03. bi se prodor hladnog vazduha trebao završiti, dok bi ka nama ojačalo jezgro anticiklona donoseći i dalje suvo vreme uz jutarnje mrazeve ali i više dnevne maksimume.

Čubrilo navodi da je zabrinjavauće to što osim ovog kasnog, hladnog prodora i mraza koji preti modeli ne vide bilo kalav konkretan ciklon u našoj blizini i u kolkiko ne bude izmena, a vrlo je verovatno da neće mart bi mogao biti ekstremno sušan mesec i u nekih predelima bi se akumuliralo jedva oko 15% prosečne sume taloga.

- Ukoliko dođe do nekih promena te ovo zahlađenje donese i neki ciklon u našoj blizini onda bi se velika suša izbegla ali u ovom trenutku šanse za to su minimalne.

Zaključio je da narednih nedelju do deset dan relativno, a povremeno i veoma hladno uz pojavu prolaznih, slabih, padavine često u obliku snega, ali za sada se konkretnije padavine u nizijama ne očekuju.