VULIN PRIPADNICAMA MUP-A ČESTITAO 8. MART: Svojim radom, hrabrošću i požrtvovanošću zaslužujete poštovanje i divljenje čitavog srpskog društva

Ministar unutrašnjih poslova Aleksandar Vulin čestitao je pripadnicama Ministarstva unutrašnjih poslova i svim damama u Srbiji, Međunarodni dan žena - 8. mart.

Ministar Vulin je istakao da su pripadnice Ministarstva unutrašnjih poslova, baš kao i sve žene u Srbiji svojim radom, hrabrošću i požrtvovanošću zaslužile poštovanje i divljenje čitavog srpskog društva.

Ministar Aleksandar Vulin je pripadnicama policije koje rade na upravnim poslovima simboličnim poklonom česitao Dan žena i zahvalio im se za sve što čine da Ministarstvo unutrašnjih poslova bude tako uspešno.

- Vi ste one koje ne traže nagradu i priznanja za svoj posao, vi ste one koje nemaju radno vreme i one koje su tu kada je teško i kada nije lako. Vi ste te koje idu napred u pobede, vi ste bolji, hrabriji, marljiviji deo našeg Ministarstva. Vi ste sestre, majke, supruge, uspešne i obrazovane žene koje su uvek tu za svakog građanina da mu pomognete da što brže i lakše ostvari svoja prava. Vi ste te koje su tokom čitavog leta i svakog vikenda kada drugi odmaraju bile u policijskim stanicama i činile sve da građani što pre dobiju svoje pasoše i lične karte i zbog toga vam neizmerno hvala. Budite uverene da je vaš trud i rad prepoznat i od strane Ministarstva unutrašnjih poslova i od strane građana koji imaju samo reči zahvalnosti zbog svega dobrog što činite za njih- poručio je ministar policije Aleksandar Vulin.

- Činimo sve i učinićemo sve da uslove vašeg rada poboljšamo, da dobijete još savremeniju opremu koja će vam olakšati posao i podići nivo kvaliteta rada- poručio je ministar policije.

Ministar unutrašnjih poslova Aleksandar Vulin istakao je da današnja Srbija predvođena Aleksandrom Vučićem posebnu pažnju posvećuje ženama i dodao da zahvaljujući dobroj ekonomskoj politici u budućem periodu slede nova uvećanja plata svim zaposlenima u Ministarstvu unutrašnjih poslova.

