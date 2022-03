PRETNJE PRIZEMLJUJU AVIONE 'ER SRBIJE': Treći put za nekoliko dana, zbog anonimnog poziva pomeren let za Moskvu

I juče, putnici iz Beograda za Moskvu nisu mogli bezbrižno da polete. Treći put za svega nekoliko dana "Er Srbiji" je upućena pretnja da je u letelici postavljena bomba. Ovoga puta, stigao je poziv policiji i to oko 13.35. U petak, ponedeljak, pa i juče, na meti je bio let koji iz Beograda kreće u 14.30.

Kako saznajemo u MUP, nepoznata osoba je na telefon dežurne službe policije, na Aerodromu "Nikola Tesla", dojavila da je u prtljagu jednog putnika - eksplozivna naprava. Obavešteni su Granična policija, SAJ i KD ekipe Policijske brigade, koji su prekontrolisali prtljag i avion, "erbas 330-200", koji prima do 380 putnika.

Aerodrom "Nikola Tesla" jedina je evropska vazdušna luka iz koje se može leteti za Rusku Federaciju. Srbija nije uvela sankcije ovoj državi, pa naša avio-kompanija nesmetano leti. Tokom poslednje dve nedelje "Er Srbija" je duplirala broj polazaka za Moskvu, do 15 nedeljno.

- Pritisci i potpuno neprimereni napadi koji očigledno stižu iz EU i Ukrajine prema "Er Srbiji" su zapravo osuda odluke Srbije da ne uvede sankcije Rusiji - kaže urednik portala Aviatica.rs Dragan Nikolić. - Napade na "Er Srbiju" doživljavam ne samo kao vid pritiska, već i neku vrstu specijalnog trgovinskog rata i sankcija prema našoj zemlji od EU. Nešto što bi trebalo da bude čisto komercijalno pitanje prešlo je na teren politike. Ovakve pritiske ne trpe druge inostrane avio-kompanije koje i dalje obavljaju saobraćaj prema Rusiji, već je samo "Er Srbija" problem. Ona čak i sa najnovijim povećanjem ima mnogo manje letova do Rusije nego druge, mnogo veće kompanije poput "Turkiš erlajnza" ili arapskih avio-prevoznika.

Nikolić smatra da, dokle god je odluka o broju letova poslovne prirode, "Er Srbija" neće smanjivati saobraćaj. Problem je, međutim, kada to pređe u političku sferu.

- Čak i ako "Er Srbija" smanji broj letova, pošto to do sada nije uradila, to neće biti njena odluka, već će to uraditi pod političkim pritiskom - dodaje Nikolić. - "Er Srbija" je jedina avio-kompanija iz Evrope koja može da leti do Rusije. Van Evrope, sa Rusijom su saobraćaj obustavili SAD, Kanada, Južna Koreja, Japan i Australija. Ali sve ostale države nisu uvele sankcije, niti su zatvorile vazdušni prostor, tako da njihovi avio-prevoznici mogu da nastave sa obavljanjem redovnih linija prema Rusiji, baš isto kao i "Er Srbija".

KASNILI I DRUGI



SA surčinskog aerodroma, u isto vreme, u 14.30, trebalo je da polete i avioni za Tiranu i Podgoricu. Kontrola predatog prtljaga zbog prijavljene bomba omela je i ove letove. Kasnili su u poletanju. I ova dva polaska su letovi "Er Srbije".

BIĆE OPET JEDAN



Predsednik Srbije Aleksandar Vučić rekao je pre nekoliko večeri da će Srbija ponovo imati samo jedan let za Moskvu.

- I hoće li time biti zadovoljni oni koji vode hajku protiv Srbije u vezi sa letovima ka glavnom gradu Rusije - upitao je Vučić. - Vodi se hajka protiv Srbije, u kojoj se kaže da je Beograd udvostručio avione za Moskvu, i da zarađuju na ukrajinskoj krvi. Kao da imamo 200 umesto 100 aviona, a ne dva umesto jednog. Niko neće da dira one u NATO, koji su delom u Evropi, a delom u Aziji, a imaju 30 puta više letova za Moskvu od Srbije.

