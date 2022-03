NE PERITE AUTOMOBILE, crvena kiša se očekuje i danas! Građani mislili da su padale RADIOAKTIVNE ČESTICE IZ UKRAJINE - Oglasio se meteorolog

Uskoro nam stiže pravo proleće!

Juče ujutru u Srbiji je padala kiša, i to prljava, pa su automobili završili - prljavi. Kako objašnjava meteorolog Nedeljko Todorović, reč je o kiši sa česticama peska iz Sahare.

Prljavština je, dakle, pesak iz Sahare donet vetrovima, ali zbog rata u Ukrajini oko nuklearne elektrane poznate po havariji iz 1986, kao i oko najveće evropske nuklearne elektrane u Zaporožju, pojedinci su pomisli na najgore.

Meteorolog ističe da je crvena kiša prirodna pokava se kod nas dešava barem jednom tokom zime, a uglavnom se dešava pred promenu vremena.

- Prljava kiša padala je samo uveče, a ovog jutra moguća je tek ponegde. Zato, ako planirate da perete automobil, to uradite večeras – savetuje meteorolog za Pink.

Sledeće nedelje stiže proleće

Kada je reč o temperaturama u Srbiji, nakon zahlađenja koje stiže narednih dana, ponovo će nam se vratiti proleće, kaže Todorović.

- Pravo proleće kreće od naredne srede, 23. marta – najavljuje meteorolog.

Danas će biti oblačno, a sutra popodne stiže razvedravanje. Stoga se sutra ujutru očekuju mrazovi i temperature malo ispod nule. Vreme će biti nešto hladnije za ovo doba godine, ali bez ekstrema.

- Maksimalno će biti od 8 do 10 stepeni. To nam je psihološka priprema za kraj marta, kada će temperature ići i do 20 stepeni – kaže meteorolog.