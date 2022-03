Pedijatar dr Gordana Ivanov kaže da deca rastu po modelu koji je isti za sve mališane. Kako objašnjava, najviše se raste u prvoj godini života, oko dvadeset, do dvadeset pet centimetara, do puberteta rastu do šest centimetara, a nakon puberteta deset do petnaest centimetara.

- Kada roditelj ili pedijatar uoči da je dete nisko, i da je ispod donje granice normale, treba odvesti dete kod doktora - rekla je dr Ivanov.

Kako navodi, deca treba da se mere na godinu dana, a ukoliko je prisutan neki poremećaj, to se radi na šest meseci.

- Kada merimo dete, to se unosi u kartu rasta i u elektronskoj i papirnoj formi. Kada dođe do zaravnjenja krive, dolazi do ispitivanja - kaže doktorka.

- Normalan rast deteta je jednako zdravlju deteta, i mnogo je bolesti koje mogu da utiču. Pluća, snemija, srce... Bolesti creva, intolerancija na gluten, cerijakija, nedostatak hormona štitne žlezde, insulina... - objasnila je Ivanov.

Kako kaže, kod samo 10 odsto dece postoji problem, a kada se javi, deca se upućuju na pedijatrijskog endokrinologa.

- Postoje i deca koja kasnije ulaze u pubertet, roditelji ne treba da se brinu - rekla je doktorka.

Koordinator projekta "Rast deteta jednako zdravlje deteta" Milica Milošević, objašnjava da je projekat krenuo u maju, i ono što je najvažnije je to da staratelji ili roditelji mogu da zakažu besplatne preglede sa pedijatrima.

- Preko 500 dece koje je imalo neko odstupanje, dobilo je besplatan pregled - objasnila je Milošević.

Ona je objasnila da je veliki broj ljudi, koji broji oko 5.000 ,pozivalo, a da nisu imali nikakav problem sa svojom decom, kako bi se informisali oko pojedinosti i detalja rasta mališana.

