Padom broja zaraženih i ukidanjem ograničenja za okupljanja u zatvorenom prostoru stvorilo je idelan trenutak za mnoge parove da se venčaju i naprave svadbu.

Zbog velikog broja otkazanih svadbi za vreme naleta kovid zaraze, sada se venčanja održavaju i tokom radne nedelje. Zbog povećane tražnje više su i cene u restoranima. U jednom od beogradskih restorana koji ima salu za svadbe tvrde da primećuju veliku promenu u poslednje vreme.

"Što se tiče interesovanja, mnogo je veće nego prošle i pretprošle godine. Siguran sam da je to zbog toga što se ljudi nisu venčavali prošle i pretprošle godine u onolikoj meri koliko je to ranije bilo, pa možda malo i žure da to sada odrade", kaže rukovodilac restorana Vojislav Božilović.

Vikendi su svi zauzeti za venčanja sve do kraja oktobra, dok su radni dani rezervisani za proslave 18. rođendana i krštenja.

Ipak, ni to više nije pravilo, pa se sve češće, poslednjih nekoliko meseci, dešava da svadbene proslave budu i radnim danima. Rezerviše se nekoliko meseci unapred.

"Interesantno je to da je velika zainteresovanost za određene datume u maju, junu i septembru, a ne podjednako za sve druge datume, kao što je to bilo ranije", ističe Božilović.

Kaže da je gotovo sve rasprodato. Tek poneki datum u maju i junu je još slobodan, a situacija se ne razlikuje mnogo ni u drugim restoranima sa svečanim salama. Cena u ovom restoranu je od 34 evra pa naviše po osobi, što je oko 15 odsto više nego prethodnih meseci. Kažu da je to zbog generalnog rasta cena.

Direktor poslovnog Udruženja hotelsko-ugostiteljske privrede Srbije Georgi Genov kaže da se poskupljenja zbog rata u Ukrajini prelivaju i na turizam.

On je rekao je da se poskupljenja najpoznatijih hotela i restorana kreću od 10 do 20 odsto, zbog poskupljenja troškova, energenata i hrane.

"Normalno je da mora da dođe do povećanja cena kada su hoteli u pitanju, bar 10 do 20 odsto, bez obzira na poskupljenja. U razgovoru sa hotelima, poznatim restoranima rečeno mi je da nema prostora za povećanje cena, bez obzira na troškove", kaže Genov.

Ističe i da "turizam nije više na respiratoru", što je bio slučaj kada je epidemija bila u jeku, ali da se i sada, zbog rata u Ukrajini, otkazuju rezervacije.

"Turizam je bio na respiratoru i sada je na kiseoniku, koji se priprema da uđe u fazu respiratora. Počinju otkazivanja rezervacija. Deo smo evropskog tržišta, kao i ruskog. Otkazuju rezervacije iz Indije, Nemačke, Austrije, drugih zemalja", kaže Genov.Dodaje da u "fazu respiratora" ulaze gradski hoteli, za razliku od planinskih i banjskih hotela.

"Planinski i banjski hoteli dobro rade i interesovanje je veliko, ali i tu je problem. Ako idu sa povećanjem cena, kazniće ih sutra domaći gosti, kada se normalno bude otvorilo tržište", objašnjava gost Beogradske hronike.

Ističe da su hotelima i ugostiteljima domaći gosti najviše pomogli da 2020. i 2021. godinu preživimo.

