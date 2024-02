KRAVA UKRALA ŠOU! Mladenici ostali u senci zbog NEZVANE GOŠĆE baš kada su se spremali da kažu "da" pojavila se NEZVANA "GOŠĆA"

Venčanje je za mnoge kruna ljubavi i svi se trude da taj dan bude poseban. Dosta mladenaca planira svadbu mesecima unapred da bi sve bilo savršeno, ali uvek s desi nešto da poremeti taj plan.

Na bivšem Tviteru, sadašnjem Iku, pojavio se zanimljiv video. Naime, sve se dešava u Velikoj Britaniji (sudeći po govoru) i to u nekoj seoskoj sredini.

Srećni mladenci stoje, a čuje se glas matičarke koja postavlja ona standardna pitanja "da li vi uzimate...". Mlada i mladoženja su u prvom planu, a iza njih se vidi ograda za životnje i ubrzo se u kadru pojavljuje krava i počinje da muče i to baš u trenutku kada mladenci izgovaraju sudbonosno "da".

Svi naravno počinju da se smeju, nastaje kratka tišina i matičarka opet kreće sa pitanjima, da bi krava opet počela da muče. Naravno, mladenci i gosti su krenuli da se smeju... Mnogi u komentarima su se pitali da li su venčali na kraju, ali u svakom slučaju to će biti veoma zanimljiva anegdota koju će mnogi prepričavati...

