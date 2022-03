TEMPERATURE DANAS IDU I PREKO 20 STEPENI! Početak sedmice sunčan i topao, ali vrlo brzo stiže OSETNO ZAHLAĐENJE

Maksimalna dnevna temperatura iznosiće 24 stepena Celzijusa.

U Srbiji danas u južnim i jugozapadnim predelima Srbije oblačnije vreme sa malom šansom za kratkotrajnu kišu ponegde, dok će na severu Srbije biti sunčano i toplo. Vetar slab južni, jugoistočni i istočni.

Pritisak iznad normale i u blagom padu. Minimalna temperatura od 3°C do 9°C, a maksimalna dnevna od 18°C u Kosovskoj Mitrovici i Vranju do 24°C ponegde na severu Srbije. Uveče vedro. Temperatura u 22h od 6°C do 12°C.

U Beogradu sunčano i toplo. Vetar slab istočni i jugoistočni. Pritisak iznad normale. Minimalna temperatura 8°C, a maksimalna 22°C. Uveče vedro. Temperatura u 22h oko 12°C.

Vreme narednih dana:

U utorak sunčano i toplo, a samo na jugu Srbije promenljiva oblačnost. Vetar slab zapadnih pravaca. Pritisak malo iznad normale i u opadanju. Minimalna temperatura od 4°C do 10°C, a maksimalna dnevna od 20°C na jugu do 24°C na severu Srbije.

U sredu toplo uz postepeno naoblačenje koje će krajem dana usloviti ponegde kišu, a najpre na zapadu Srbije. Od četvrtka je moguća češća kiša uz malo svežije vreme u drugoj polovini iduće sedmice.